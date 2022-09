Le Rajasthan United FC se qualifie pour les quarts de finale avec une victoire sur la marine indienne

Le Rajasthan United FC (RUFC) a marqué l’histoire en se qualifiant pour les quarts de finale de la 131e IndianOil Durand Cup, battant l’équipe de football de la marine indienne 2-0, au Kishore Bharati Krirangan (KBK) ici lundi.

Les buts de Youssef Atriss et Sergio Barboza Junior en deuxième mi-temps ont permis au RUFC de remporter la deuxième place du groupe B. Le Mumbai City FC s’était déjà qualifié en tête de groupe. ATK Mohun Bagan (ATKMB), qui a également terminé avec sept points dans le groupe en tant que deux premiers, s’est retiré après avoir perdu contre le RUFC lors du match d’ouverture du groupe.

Le RUFC, qui avait besoin d’une victoire pour se qualifier pour les KO, a commencé du bon pied contre l’équipe de la Marine, ne jouant que pour la fierté d’avoir récolté un seul point lors de ses trois matchs précédents et sans aucune chance de se qualifier. Mais les deux équipes n’ont pas pu créer d’occasions nettes car le match s’est principalement joué au milieu du parc. Il y a eu beaucoup d’arrêts et de départs dans le match car les deux équipes ont commis des fautes en essayant de briser les mouvements de l’autre.

La meilleure chance de la mi-temps est venue pour le RUFC lorsque William Pauliankhum a couru dans l’espace et que le gardien de la Marine Vishnu VK est sorti de sa boîte pour réduire l’angle. William a dribblé devant le gardien et a traversé pour un Youssef Attris en attente, qui n’avait qu’à le taper à l’intérieur, mais Navjot Singh a fait un dernier tacle pour sauver son équipe des rougissements. Indian Navy FT a également eu une bonne chance de prendre les devants lorsque Harikrishna a fait un bon mouvement de la gauche et a coupé pour Jijo, dont le tir a survolé la barre.

Le RUFC a commencé la seconde mi-temps en attaquant sans relâche la boîte de la Marine. Chaque mouvement ressemblait à une opportunité de but. Les remplaçants en seconde période Sergio Barboza et Gyamar Nikum, 17 ans, ont ajouté plus de mordant à l’attaque du RUFC. Mais une performance exemplaire sous la barre du capitaine et gardien de la Navy VK Vishnu, démenti à lui seul par le RUFC. Il a effectué des arrêts après arrêts, dont un qui s’est qualifié comme l’arrêt du tournoi lorsqu’il a fait basculer sur la barre une volée de l’Uruguayen Martin Chaves.

RUFC a finalement débloqué la 73e minute par l’attaquant libanais Youssef Attris. Un tir de Ragav Gupta de l’extérieur de la surface a été bien sauvé par Vishnu mais le rebond est tombé sur Barboza qui a dépassé Vishnu et Youssef n’a eu qu’à le taper dans un filet vide.

Le sentiment de soulagement a également apporté à propos du deuxième but après une excellente passe en profondeur de Nikum a été rencontré par la course de Barboza à la 89e minute et il a terminé en toute confiance devant Vishnu pour sceller le match pour son équipe.

