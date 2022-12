Le Rajasthan United FC devance Aizawl FC dans un thriller de bout en bout

Le Rajasthan United FC s’est imposé 1-0 contre l’Aizawl FC lors du match de la I-League 2022-23 au stade Ambedkar de New Delhi mardi. La frappe déviée du skipper Martin Chaves à la 12e minute s’est avérée être la différence entre les équipes à la fin d’une rencontre palpitante qui a vu de multiples occasions créées aux deux extrémités. Avec ce résultat, le Rajasthan a mis fin à une séquence de trois matchs sans victoire tandis qu’Aizawl subit sa première défaite en cinq matchs.

La première mi-temps a commencé avec les hôtes prenant l’initiative dès le coup d’envoi et avançant en nombre à la recherche du premier but. Ils auraient dû prendre l’avantage dès la troisième minute après qu’une passe en profondeur de Joseba Beitia ait permis à Martín Cháves de trouver Lalremsanga d’un centre bas. Cependant, le milieu de terrain a gonflé ses lignes et a lancé son tir au-dessus de la barre à bout portant.

Le Rajasthan est resté imperturbable et a continué à dominer les débats, trouvant finalement le chemin des filets à la 12e minute. Aidar Mambetaliev a trouvé Cháves dans l’espace libre sur le flanc gauche et l’Uruguayen a chargé dans la surface de réparation avant de tirer dans un effort pétillant qui a dévié le défenseur Akito Saito et a dépassé Lalmuansanga dans le but d’Aizawl.

Les visiteurs, qui avaient marqué quatre buts lors de leur match précédent contre Mumbai Kenkre, ont ensuite commencé à s’habituer à leur rythme de passe et ont cherché à représenter un danger par des coups de pied arrêtés et des centres de chaque côté. Emmanuel Makinde s’est approché le plus près de l’égalisation à la 28e minute en obtenant de la tête un coup franc du côté gauche, mais n’a pas pu placer son effort sur le cadre. Dix minutes plus tard, il a eu une occasion similaire sur un corner mais a mis sa tête au-dessus de la barre.

Alors que la mi-temps touchait à sa fin, les deux équipes avaient de petites occasions de marquer. Jeremy Laldinpuia d’Aizawl ne pouvait pas bien se connecter à un centre du flanc droit et de l’autre côté, Cháves avait un but timide à longue distance mais il était droit sur le gardien et récupéré.

La seconde mi-temps a commencé de la même manière, les deux équipes jouant positivement et posant des questions aux défenses rivales. Neuf minutes après le début de l’action, Lalremsanga a joué dans un centre dangereux qui a été repoussé par Lamuansanga. Le rebond est tombé sur Beitia mais l’Espagnol n’a pas trouvé d’espace pour tirer.

Aizawl a obtenu une occasion en or à l’heure de jeu grâce à un coup franc à 20 mètres du but. Le remplaçant Lalramsanga a pris le coup franc mais c’était droit sur le mur défensif. Les Reds ont trouvé le filet au coup suivant, mais cela n’a pas compté car le jeu avait déjà été interrompu pour hors-jeu.

Les Desert Warriors, à la recherche de leur deuxième but, étaient à quelques centimètres d’ajouter à leur décompte à la 69e minute. Le tir de Bektur Amangeldiev depuis l’extérieur de la surface de réparation effleura la barre transversale et lors de l’attaque suivante, Lalremsanga s’empara de la fin d’une passe en profondeur de Beitia et balaya sa finition de peu à côté du poteau.

À la 76e minute, Aizawl a repoussé une chance glorieuse d’égaliser le score. Matías Verón, en tant que remplaçant, a couru vers la ligne de démarcation depuis le flanc droit et a joué dans un délicieux centre bas qui a en quelque sorte échappé à un David Lalhlansanga non marqué au second poteau. Six minutes plus tard, Lalramsanga a été laissé libre de tirer à l’entrée de la surface mais sa frappe a été détournée en corner par le gardien Rafique Ali Sardar.

À trois minutes du temps plein, Cháves a perdu une occasion de mettre le résultat au lit. Grâce au but, il a contourné le gardien et avait un filet ouvert devant lui, mais l’Uruguayen a retardé son tir de manière excessive, ce qui a permis à Kimkima de récupérer et de contrecarrer l’éventuelle frappe.

Cela s’est presque avéré coûteux car Makinde a dirigé le centre de Zodingliana Ralte contre les boiseries dans les arrêts de jeu, mais finalement, les hôtes ont vu le match jusqu’au bout et ont réussi à maintenir leur avantage malgré une forte pression.

