Le Rajasthan donne du travail à 60 mendiants après une formation professionnelle pour vivre une « vie de dignité »

Dans le cadre de la campagne « sans mendiant » du Rajasthan, 60 sans-abri de diverses régions de l’État ont obtenu des emplois du gouvernement de l’État après leur avoir dispensé une formation professionnelle à Jaipur. Le dispositif, destiné à les aider, est basé sur une « formation professionnelle pour vivre dans la dignité ». La campagne avait commencé il y a quelques mois dans le cadre de la collaboration entre Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC) et Sopan Institute of Science, Technology and Management. Après un programme de formation d’un an, 60 personnes ont terminé leur formation et ont été employées à divers endroits.

S’adressant à l’agence de presse ANI, Neeraj K Pawan, directeur de Rajasthan Skill et de Livelihoods Development Corporation, a déclaré que c’était le rêve du ministre en chef Ashok Gehlot d’éradiquer la mendicité et d’aider ces personnes à trouver une vie digne dans l’État.

« Des mendiants de différentes régions ont reçu une formation d’un an. Notre objectif était de 100 mendiants, dont 60 ont été formés, le reste est en cours », a-t-il ajouté.

Rajasthan | Les mendiants ont obtenu des emplois dans le cadre d’un programme de formation professionnelle pour vivre dans la dignité, à Jaipur. pic.twitter.com/ns5o4FR5nG – ANI (@ANI) 5 août 2021

Le propriétaire d’un restaurant basé à Jaipur appelé Red Peppers, où certaines de ces personnes étaient employées, a déclaré qu’il leur avait fallu un certain temps pour établir un système, mais une fois prêts, ils se sont tous installés pour faire quelque chose de productif.

« Nous avons formé 12 personnes ici. Au début, c’était dur mais après 15 à 20 jours d’entraînement, ils se sont installés ici », a déclaré Rajiv Kampani, directeur de Red Peppers.

Kampani a déclaré qu’ils seraient heureux d’avoir plus d’employés de ce type dans le restaurant à l’avenir.

L’initiative motivante a été lancée dans le cadre du programme BHOR du ministre en chef de l’État – Orientation et réadaptation de Bhikshu pour les personnes pauvres et sans-abri, dans lesquelles ces personnes sont formées pendant plus de 3 mois dans un tel ensemble de compétences avant de les aider à trouver un emploi pour s’installer dans la vie en une manière digne.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici