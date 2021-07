Le raisonnement pour libérer Bill Cosby de la prison contesté par certains analystes juridiques

La décision de la Cour suprême de Pennsylvanie d’annuler la condamnation de Bill Cosby a ouvert un débat inhabituellement vigoureux au sein de la communauté juridique de cet État et au-delà, les critiques suggérant que les juges avaient outrepassé leurs limites en infirmant les conclusions de fait adoptées par le tribunal de première instance. Depuis sa libération de prison le mois dernier, Cosby, 84 ans, a essayé de dépeindre la décision comme une exonération totale. Mais le tribunal n’a pas conclu que Cosby était innocent des accusations selon lesquelles il avait drogué et agressé sexuellement Andrea Constand à son domicile à l’extérieur de Philadelphie en 2004. Ce qu’il a découvert, c’est que les procureurs avaient violé les droits à une procédure régulière de Cosby en ignorant une promesse orale qu’un ancien procureur de district, Bruce L. Castor Jr., a déclaré avoir faite à Cosby en 2005, l’assurant qu’il serait à l’abri de poursuites dans cette affaire.

Castor a déclaré qu’il avait déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour inculper Cosby. Castor espérait, a-t-il dit, qu’en promettant l’immunité, il retirerait à Cosby la possibilité de citer son privilège du cinquième amendement contre l’auto-incrimination et l’inciterait à témoigner dans toute action civile que Constand pourrait intenter. Constand a déposé plainte et Cosby a témoigné, reconnaissant avoir donné des qualifications aux femmes avec lesquelles il voulait avoir des relations sexuelles. Lors de son procès pénal plus d’une décennie plus tard, les procureurs ont déposé cette déclaration en preuve. La Court Suprême a jugé que Cosby s’était fié aux assurances de Castor lorsqu’il avait fourni les preuves potentiellement incriminantes et que les successeurs de Castor, liés par sa promesse, n’auraient jamais dû accuser Cosby des années plus tard. Mais les critiques de la décision disent que, contrairement à deux tribunaux inférieurs, les juges ont ignoré des raisons impérieuses de se demander si une telle promesse d’immunité a jamais existé.

« Je pense que le tribunal s’est trompé et a mal lu l’affaire », a déclaré Lynne M. Abraham, ancienne procureure et juge de Philadelphie. « La décision du tribunal a porté un coup terrible aux victimes et à la capacité des procureurs de poursuivre quelqu’un là où les preuves tendaient à montrer qu’il était un prédateur et quand toutes sortes de choses suggéraient qu’il n’y avait pas de promesse. »

Qui plus est, ces critiques disent que la cour a outrepassé ses limites traditionnelles en tant que tribunal d’appel en infirmant les conclusions de fait de la Cour des plaids communs du comté de Montgomery, le tribunal de première instance qui avait décidé qu’aucune promesse contraignante n’existait. Les cours d’appel n’annulent généralement pas les conclusions de fait du tribunal de première instance si elles sont étayées par le dossier. Ils servent à examiner si les juridictions inférieures ont correctement interprété la loi et suivi les procédures pour garantir un procès équitable. Les faits, selon de nombreux analystes juridiques, sont mieux déterminés par le tribunal de première instance, qui a entendu les témoins et supervisé les preuves en personne. « La chose la plus fondamentale qui m’a frappé », a déclaré Dennis McAndrews, un avocat de Pennsylvanie et ancien procureur, « c’est qu’ils ont dit que les conclusions du juge de première instance étaient étayées par le dossier et qu’ils étaient liés par eux, puis ils sont partis et ont fait leur propre résultats. C’est exceptionnel de voir une cour d’appel aller aussi loin pour trouver ses propres faits. Plusieurs avocats chevronnés basés en Pennsylvanie ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas d’une décision de la Cour suprême qui avait suscité tant de doutes. Quelques experts en droit ont pris à Twitter publier des critiques de la décision. La réaction à la décision a également été forte en dehors des cercles juridiques, en particulier parmi les plus de 50 autres femmes qui ont accusé Cosby d’abus sexuels et qui, parce que les délais de prescription étaient épuisés, considéraient l’affaire Constand comme peut-être leur dernier coup à la justice. . Au milieu de tout cela, le juge en chef de la Cour suprême de Pennsylvanie, Max Baer, ​​a décidé discuter la décision à la télévision – une rareté pour les juges. Il l’a défendu et a qualifié les poursuites de Cosby d’« appât et d’échange répréhensibles » de la part du gouvernement.

Certes, il y a des avocats qui sont d’accord avec lui et qui applaudissent la décision 6-1 du tribunal, un consensus notable sur une question difficile. Ils pensent que cela a livré un message fort sur la portée excessive des procureurs – sur le fait que les procureurs de district s’en tiennent aux promesses qu’ils font, même si ces promesses étaient peu judicieuses. « Ils ont bien compris la violation de la procédure régulière car ce que Castor a fait était essentiellement une promesse », a déclaré David Rudovsky, avocat de la défense et chercheur principal à la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie. Mais la « promesse » reste un sujet de controverse. Castor a déclaré que, bien qu’il ait cru au récit de Constand, elle avait nui à sa crédibilité en tant que plaignante en attendant un an pour signaler Cosby et en continuant à avoir des contacts avec lui après l’agression présumée. Il a dit qu’il avait décidé qu’il ne pouvait pas obtenir une condamnation, alors il a fait la promesse, a-t-il dit, comme tactique pour obtenir à Constand une mesure de justice dans l’affaire civile. Mais la promesse n’a jamais été écrite. Le procureur qui a mené l’enquête Cosby avec Castor, son adjointe en chef, Risa Vetri Ferman, a déclaré qu’il ne lui en avait jamais parlé. Castor montra un communiqué de presse il avait publié annonçant la fin de l’enquête pénale comme preuve de l’existence d’un accord d’immunité. Mais le communiqué de presse ne mentionne rien sur l’immunité. Il mentionne l’affaire civile prévue. Daniel Filler, doyen de la Kline School of Law de l’Université Drexel, a déclaré qu’il fallait se demander si la personne moyenne aurait bénéficié du doute que Cosby a fait. « Parce qu’il n’y a aucune documentation que cette promesse a été faite, seulement cette déclaration publique qui ne correspond pas exactement à ce que Castor a dit », a-t-il déclaré. Castor a déclaré qu’il avait informé l’un des avocats de Cosby à l’époque de son projet d’offrir l’immunité à Cosby. Mais l’avocat, Walter Phillips, était mort au moment où la promesse est devenue un problème et Cosby a été inculpé au criminel en 2015. Un autre des avocats de Cosby de l’affaire initiale, John Schmitt, a témoigné que Phillips lui en avait parlé. Castor a déclaré qu’il avait également discuté de l’accord d’immunité à l’époque avec les avocats de Constand. Les deux avocats, Dolores M. Troiani et Bebe H. Kivitz, ont nié cela.