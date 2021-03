Faire les tâches ménagères quotidiennes peut être fatigant, alors les gens optent pour différentes façons de rendre l’activité banale supportable et intéressante. Certaines personnes diffusent de la musique forte dans la maison ou d’autres aiment danser à travers les tâches pour accomplir des tâches comme le nettoyage du linge, etc. Une fille a partagé une vidéo de danse, tandis que son père ajoute une touche aux tâches ménagères et au groove pendant le nettoyage du loger. Le clip du duo père-fille s’amusant a élevé la barre beaucoup trop haut pour les objectifs parents-enfants.

La créatrice de contenu numérique Bhavya Krishnan a partagé une vidéo sur son Instagram et Twitter, montrant ce qu’elle et son père faisaient lorsque sa mère était partie en voyage de 10 jours. Le duo père-fille a mélangé les tâches avec le plaisir et a fait monter la musique tout en nettoyant la maison.

Bhavya a partagé la vidéo le 7 mars avec la légende expliquant que puisque sa mère est en voyage, elle et son père ont décidé de vibrer seuls. Elle a ajouté que maintenant toute sa maison sentait le désodorisant.

Dans le clip, le duo père-fille peut être vu portant des lunettes de soleil dans une pièce éclairée multicolore, utilisant une vadrouille comme micro tout en synchronisant les lèvres de la célèbre chanson. Zohrajabeen,chanté par Himesh Reshammiya de la comédie hindi superhit, Phir Hera Pheri. Le couple a imité les mouvements et les expressions des acteurs du film Suniel Shetty et Akshay Kumar alors qu’ils utilisaient la vadrouille comme micro et gardaient un visage de poker tout au long du clip.

Regardez la vidéo sur Instagram ici:

Sur Instagram, il a été vu plus de 4000 fois, collecté plus de 500 likes et près de 50 commentaires. Les internautes ont qualifié la vidéo de «mignonne» et de «folle», écrivant qu’ils adorent l’ambiance de la vidéo. Un utilisateur a commenté en disant qu’elle vit pour ce contenu. Une autre a applaudi les mouvements de danse de son père et l’a appelé «papa super cool».

Sur Twitter, le clip a recueilli plus de 16000 vues et plus de 1600 likes. De nombreuses personnes ont partagé leurs réactions sur la vidéo hilarante, tandis que beaucoup ont félicité le lien qu’elle partage avec son père.

Une personne a déclaré que sa famille était si mignonne.

pls ta famille est si mignonne – keisha (@psychothiccbih) 8 mars 2021

Une autre personne a écrit que la vidéo était «la chose la plus adorable qui soit».

C’EST LA CHOSE LA PLUS ADORABLE JAMAIS !!!!! Je souriais si fort !!!! @leftitcita nous faisons cela quand nous rencontrons – enfant⁷ | jour yoongi (@namjoonwangja) 8 mars 2021

Un utilisateur a écrit qu’il adorerait apprendre ces astuces de «papaji».