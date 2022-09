Le rail frappe après la mort de la reine alors que la Grande-Bretagne entre dans une période de deuil

Les grèves des chemins de fer et des postes qui devaient avoir lieu dans les jours et les semaines à venir ont été annulées à la suite du décès de la reine.

Plusieurs syndicats des deux secteurs disent avoir suspendu la grève pour rendre hommage à Sa Majesté qui est décédée « paisiblement » à Balmoral jeudi.

Les grèves ont été mises en conserve alors que la nation entre dans 12 jours de deuil après la mort de la reine Crédit : Reuters

Les membres du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) devaient se retirer les 15 et 17 septembre à la suite d’un différend sur les salaires et les conditions.

Mais son secrétaire général, Mick Lynch, a déclaré que ceux-ci avaient été suspendus car son syndicat “se joint à toute la nation pour rendre hommage à la reine Elizabeth”.

“Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et au pays”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les membres du Communication Workers Union, qui représentent le personnel de Royal Mail, devaient poursuivre vendredi une grève de 48 heures dans un différend sur les salaires et les conditions.

Mais cela a également été annulé par respect pour le service de Sa Majesté envers le pays et sa famille, a déclaré le secrétaire général Dave Ward.

Le syndicat des conducteurs de train Aslef a également suspendu une grève prévue le 15 septembre.

Et la Transport Salaried Staffs Association (TSSA) s’est également jointe à un chœur de syndicats disant qu’ils ne marcheraient pas non plus appelés le 26 septembre.

Le Rail Delivery Group a déclaré que les horaires des trains seraient revenus à la normale maintenant que les grèves n’avaient pas lieu.

“Toute la famille ferroviaire est unie pour adresser ses condoléances à la famille royale”, a ajouté un porte-parole du Rail Delivery Group.

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée jeudi.

Le palais de Buckingham a annoncé hier dans un communiqué : “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Les grèves honorent 12 jours de deuil que la Grande-Bretagne va maintenant entamer alors que la nation se rassemble pour rendre hommage à la reine.

On ne sait pas quand la grève reprendra.