Le raid du FBI sur la résidence Trump pourrait signifier qu’il ne peut pas se présenter en 2024 – et ses partisans militants se lèveront

Si l’ancien président dissimulait des documents classifiés, cela pourrait lui coûter son avenir politique… et éventuellement conduire à une guerre civile

Le FBI a effectué lundi une perquisition dans la résidence de l’ancien président américain Donald Trump en Floride. On ne sait pas à quelle enquête spécifique le mandat de perquisition est lié, mais CNN affirme avoir entendu de sources familières qu’il concerne le traitement par Trump des documents présidentiels.

Pour sa part, Trump a décrit l’événement comme un “assaut” qui démontre «des temps sombres pour notre Nation. Tout comme l’ancien président, les médias alignés sur les républicains comme Fox News décrivent également l’événement comme une persécution politique par l’administration du président Joe Biden contre son probable adversaire de 2024. Mais que cet embellissement de style campagne décrive vraiment ou non ce qui s’est passé à Mar-A-Lago, il est en effet sans précédent.

Tout d’abord, les présidents américains ne sont jamais tenus responsables de quoi que ce soit. La décision de la Cour suprême de 1982 Nixon c. Fitzgerald a établi le concept d’immunité absolue où les présidents jouissent d’une immunité civile complète contre tout litige provoqué par des actions entreprises alors qu’ils exerçaient la fonction de président. De même, le ministère de la Justice est allé un peu plus loin pendant des décennies, en adoptant une politique selon laquelle aucun président ne peut être inculpé pendant son mandat – bien que la Cour et la Constitution soient muettes à ce sujet.

Trump a dû faire quelque chose après avoir quitté ses fonctions, car un tribunal croit apparemment qu’il a retenu des documents gouvernementaux destinés aux Archives nationales après avoir quitté ses fonctions. Ce serait un crime, relevant très probablement de la catégorie 18 US Code § 2017 – Dissimulation, enlèvement ou mutilation en général. Et il semble que des agents du FBI cherchaient ces documents.

Une partie de ce code américain est cruciale : qu’une personne reconnue coupable « sera condamné à une amende en vertu du présent titre ou à un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux ; et perdra son poste et sera disqualifié pour occuper un poste aux États-Unis.

Essentiellement, si le FBI découvrait effectivement des documents gouvernementaux retenus détenus par Trump – qu’il a emportés avec lui après qu’il n’était plus président – ​​alors il pourrait se voir interdire à nouveau de se présenter aux élections. Le fait que le FBI ait exécuté une descente sans coup férir à sa résidence, surtout avec les graves risques et conséquences politiques, implique que ces soupçons devaient être très fondés. C’est-à-dire que les chances qu’ils aient trouvé quelque chose sont en fait assez élevées.

Bien sûr, si cela se produit et que Trump est inculpé et reconnu coupable de ce crime, il accusera ces accusations d’être forgées de toutes pièces (attention au jeu de mots), tout comme ses partisans. Notez que la plupart des électeurs républicains ne croient même pas que les résultats de l’élection présidentielle de 2020 sont légitimes et au moins 120 candidats républicains à travers le pays ne croient pas que le président Joe Biden a été élu démocratiquement.

Imaginez donc cela comme un scénario : que Trump gagne à nouveau en 2024, ou même avant que les élections n’aient lieu, il est inculpé et condamné, se voit interdire d’exercer ses fonctions et languit peut-être en prison pendant quelques années. Son équipe publie des déclarations effrontées, comme elles l’ont déjà fait, accusant le gouvernement américain de persécution politique et ralliant leurs partisans pour se mobiliser contre l’État. Selon votre interprétation des audiences du comité du 6 janvier, c’est aussi quelque chose qu’ils ont déjà fait.

C’est pourquoi certaines personnes sur les réseaux sociaux, ainsi que certains journalistes, disent avec justesse que les États-Unis pourraient être sur la voie d’une guerre civile maintenant. Le pays est déjà tellement divisé politiquement que républicains et démocrates vivent essentiellement dans des univers différents. Trump étant envoyé en prison et interdit de bureau pourrait être ce qui brise le dos du chameau.

Mon point de vue personnel est que si les lois de ce pays doivent signifier quelque chose, alors les puissants doivent être tenus responsables. Je comprends le concept d’immunité absolue; si le président avait peur de prendre des décisions difficiles qui pourraient les exposer à des poursuites ou à des sanctions civiles, ils ne pourraient pas s’acquitter de leurs fonctions. Pourtant, je crois, comme Noam Chomsky l’a dit un jour, que tous les présidents américains d’après-guerre sont des criminels de guerre – et c’est pourquoi je pense qu’ils devraient absolument être tenus responsables.

Pour aller plus loin, je pense également qu’ils devraient être tenus responsables des activités très manifestement corrompues qu’ils mènent, comme ce que Trump pourrait soi-disant faire avec ses documents gouvernementaux. Personne ne devrait être au-dessus de la loi car un système juridique à deux vitesses sape automatiquement les valeurs supposées universelles qu’il est censé protéger. Tout le monde devrait être égal devant la loi.

Cela étant dit, environ la moitié du pays est extrêmement mal informé et n’accepterait aucune poursuite judiciaire contre Trump comme légitime. Cela inciterait nombre d’entre eux à s’organiser, à se radicaliser et même à se mobiliser contre le gouvernement. Heck, un législateur de Floride demande déjà à son État de couper les liens avec le ministère de la Justice et d’arrêter des agents non autorisés du FBI.

Avec la disponibilité généralisée des armes à feu aux États-Unis, il ne serait pas difficile d’imaginer que des groupes extrémistes étendent leur portée et même que de nouveaux surgissent. Cela pourrait facilement dégénérer en un scénario de guerre civile. Ce n’est pas exagéré.