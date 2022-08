Le raid du FBI sur la résidence de Trump montre de quel côté la loi est vraiment

Cette semaine, les Américains ont été informés une fois de plus que la balance de la justice penchait fortement en faveur de la moitié du pays

Une transformation politique est actuellement en cours aux États-Unis, une transformation dans laquelle l’establishment démocrate est sur le point de contrôler tous les leviers du pouvoir – du milieu universitaire aux médias et aux médias sociaux, en passant par, le plus inquiétant, les agences fédérales chargées d’enquêter sur les citoyens américains et procéder à des arrestations. La situation s’est détériorée au point que de nombreux Américains étaient d’accord avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a décrit son pays comme un “république bananière”.

La remarque est intervenue à la suite d’un raid massif du FBI sur Mar-a-Lago, le domaine de Floride de l’ancien président Donald Trump. Une centaine d’agents armés se sont présentés, soutenus par des véhicules blindés, et ont assiégé le domaine de Trump en Floride, apparemment pour rechercher des documents classifiés que Trump aurait omis de revenir après avoir quitté la Maison Blanche en 2020.

Depuis que Trump a choqué l’establishment en devenant président en 2016, les agences fédérales ont fait preuve de fidélité envers les démocrates, principalement en menant des raids et des interrogatoires contre des membres du cercle restreint de Trump, comme Steve Bannon, Roger Stone, Michael Cohen et Michael Flynn. Surtout des gens méprisables, oui, mais c’est tout à fait hors de propos. Ces types d’arrestations nocturnes n’arrivent jamais aux démocrates, et ce n’est pas parce que la gauche n’a que des anges et des saints dans ses rangs.

Qui a autorisé le raid Trump ? Rencontrez le juge Bruce E. Reinhart, nommé par Obama et ancien avocat qui a travaillé pour le pédophile de renommée mondiale Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/rfDGEDXHbg — Joe Dan Gorman🇺🇸 #UltraMAGA 1776 (@ThatJoeDanGuy) 9 août 2022

Considérez Hillary Clinton et ses 33 000 e-mails manquants. Selon le contenu des documents en question, il pourrait s’agir d’une infraction comparable – ou pire que – à Trump de ne pas avoir rendu les papiers après avoir quitté la Maison Blanche. Clinton a utilisé son ordinateur personnel pour communiquer des e-mails “top secrets” avec des collègues, une grave violation du protocole passible d’une peine de 15 ans de prison. Tout ce qu’elle a obtenu, c’est un enfant qui grille au Congrès, tandis que Trump a été contraint de divertir une petite armée d’agents fédéraux à Mar-a-Lago.

Lire la suite Trump fait allusion à une possible astuce sale du FBI

Et puis il y a Hunter Biden et son ordinateur portable sinistre. S’il y avait jamais eu une occasion parfaite pour le FBI de brandir des armes et de jouer à l’armée, c’était bien celle-là. Pourtant, cette histoire a été supprimée et le matériel potentiellement incriminant est resté en sommeil dans la boîte de réception du FBI pendant trois ans alors que les républicains criaient au meurtre sanglant. Comme une brève expérience de pensée, imaginez si l’ordinateur portable en question avait appartenu au fils de Trump, Donald Junior. Il n’est pas difficile de supposer que les médias, à l’exception peut-être de Fox News, seraient passés à l’action, diffusant l’histoire de tous les points de vente. Ensuite, les autorités seraient intervenues avec l’un de leurs raids d’hélicoptères noirs à l’aube, suivis d’Adam Schiff présidant un autre procès-spectacle de DC.

Mais comme le propriétaire dudit ordinateur portable était la progéniture d’un grand démocrate, lorsque le New York Post a dévoilé l’histoire, la Silicon Valley s’est immédiatement mise au travail pour supprimer les nouvelles, tandis que Twitter est allé jusqu’à suspendre le compte du Post pour avoir partagé son propre article. . Soit dit en passant, ce sont ces mêmes médias favorables aux démocrates qui ont joyeusement diffusé l’histoire selon laquelle “Trump était de connivence avec les Russes” pour gagner la Maison Blanche, des allégations qui ont harcelé sa présidence pendant quatre années tortueuses.

Ce lien idéologique entre le Parti démocrate et les grandes entreprises est souvent tenu pour acquis. Chaque grande entreprise américaine prête allégeance au cancer culturel marxiste de la culture d’annulation, tandis que les médias sont devenus un véritable bras du mouvement progressiste, attaquant les républicains et leur idéologie conservatrice à chaque occasion. Les seigneurs de la technologie de la Silicon Valley, quant à eux, effacent régulièrement toute voix qui va à l’encontre du récit progressiste. Avons-nous maintenant atteint le stade où même les agences fédérales deviennent l’escouade privée de crétins de la gauche politique ?

L’action d’hier sape la confiance du public dans notre système de justice et le procureur général Garland doit rendre compte au peuple américain des raisons pour lesquelles cette action a été prise et il doit le faire immédiatement. – Mike Pence (@Mike_Pence) 9 août 2022

Cette semaine, alors que les médias demandaient quelques pépites d’informations sur le raid sans précédent sur Mar-a-Lago, le procureur général américain Merrick B. Garland – qui a trouvé “cause probable” en ce qui concerne les activités de Trump mais pas celles de Hunter Biden – a déclaré «Personne n’est au-dessus des lois.”

S’il avait été un homme plus honnête et plus franc, il aurait ajouté : “sauf nous, les démocrates.