Le raid du FBI stimule le changement dans le soutien des électeurs de Trump – News 24

La perquisition et la saisie controversées de documents au domicile de l’ancien président en Floride ont augmenté son nombre de sondages

Un nouveau sondage suggère que le FBI a augmenté les chances de l’ancien président américain Donald Trump s’il entre dans la course présidentielle de 2024. Son soutien électoral a fortement augmenté depuis la descente controversée pour des documents classifiés qui auraient été cachés dans sa maison de Mar-a-Lago en Floride.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils préféreraient voir Trump ou “quelqu’un d’autre” remporter l’investiture présidentielle du GOP, 54% des républicains et des indépendants à tendance républicaine préfèrent l’ex-président, selon un sondage Yahoo/YouGov publié cette semaine. Cela se compare à 34% qui veulent un autre candidat et 12% qui sont indécis.

La marge de 54-34 marque un changement de 11 points par rapport à l’avantage de 47-38 que Trump détenait plus tôt ce mois-ci, avant le raid du FBI. De même, lorsqu’on leur a demandé s’ils préféraient Trump ou le gouverneur de Floride Ron DeSantis comme candidat pour 2024, les républicains ont choisi l’ancienne star de la télé-réalité par une marge de 49-31. Son avance sur DeSantis était de 44-34 avant le raid.

Trump a révélé le raid le 8 août, affirmant que sa maison de Palm Beach avait été "occupé" et était « en état de siège ». Les critiques de la recherche, y compris DeSantis et les législateurs républicains, ont accusé l'administration du président Joe Biden d'armer les forces de l'ordre fédérales contre les ennemis politiques et de transformer les États-Unis en un "république bananière".















Cependant, 56% des Américains pensent que Trump ne devrait pas être autorisé à servir à nouveau en tant que président s’il est reconnu coupable de “mauvaise gestion de documents hautement classifiés”, le sondage a montré. Seulement 26% soutiendraient son retour au Bureau ovale après une telle infraction.

Contrairement au soutien croissant de Trump parmi les républicains, Biden n’est toujours pas favorisé comme candidat de 2024 par les électeurs de son propre parti. Seuls 32% des démocrates souhaitent que le président sortant remporte à nouveau l’investiture, tandis que 49% préfèrent “quelqu’un d’autre.” Même parmi ceux qui ont voté pour Biden en 2020, seuls 33 % le veulent comme candidat démocrate en 2024.

Parmi les Américains relativement non partisans – ceux qui ne regardent pas Fox News, CNN ou MSNBC – “quelqu’un d’autre” est préféré à Biden par une marge de 63-15. Dans un affrontement en tête-à-tête entre Trump et Biden, les électeurs indépendants favorisent Trump à un clip 39-32.

En ce qui concerne les points chauds politiques à l’approche des élections législatives de mi-mandat de 2022, l’inflation est de loin la principale préoccupation des Américains, faisant plus que doubler le problème n ° 2, la démocratie. Les répondants considèrent que les républicains gèrent mieux la crise que les démocrates avec une marge de 38 contre 31, selon le sondage. Seulement 23 % des Américains pensent que le pays est “Généralement dirigé dans la bonne direction” contre 65% qui y voient “sur le mauvais chemin.”