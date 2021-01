Le raid de transfert de Liverpool sur De Paul force la main de Leeds alors que l’as prend sa décision

Liverpool a intensifié ses efforts pour signer la star de l’Udinese Rodrigo De Paul, qui est également sur le radar de Leeds United.

Les Reds cherchent à conserver leur titre de Premier League cette saison et à occuper le sommet du classement.

Cependant, ils ont vu leur forme récente chuter et ils n’ont pas remporté de match en trois sorties.

Cela a permis à Manchester United de les dépasser s’ils ne gagnent qu’un point de leur match en cours.

Liverpool a été ravagé par des blessures, non seulement pour sa défense avec Virgil van Dijk et Joe Gomez, mais plus loin sur le terrain.

Ils incluent les signatures d’été Thiago Alcantara et Diogo Jota ainsi qu’Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita et Xherdan Shaqiri.

Jurgen Klopp tient à renforcer ses rangs ce mois-ci pour ramener un élan à Anfield.

Et cela les a amenés à intensifier leur intérêt pour De Paul, qui a été brillant en Serie A cette saison, selon The Sun.