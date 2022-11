Le raid de dernière seconde d’Ashish donne à U Mumba une victoire palpitante sur Puneri Paltan

Ashish a réussi un raid Do-or-Die dans les dernières secondes du match pour aider U Mumba à l’emporter sur Puneri Paltan lors d’une compétition serrée dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, ici vendredi.

U Mumbai et Puneri Paltan étaient engagés dans une bataille au coude à coude, mais l’équipe de Mumbai a mieux joué ses cartes dans les dernières minutes du match pour finalement vaincre Puneri Paltan 34-33 dans la nuit.

Aslam Inamdar a récolté quelques points de raid alors que le Puneri Paltan a pris les devants à 4-3 à la 8e minute. Cependant, Guman Singh a réussi un Super Raid, rattrapant Sombir, Aslam Inamdar et Abinesh Nadarajan pour aider l’équipe de Mumbai à prendre les devants à 10-8 à la 13e minute.

Mais, Mohit Goyat et Mohammad Nabibakhsh ont réalisé un Super Tackle à la 15e minute et ont remis le Puneri Paltan en tête à 12-10. Cependant, U Mumba a riposté et infligé un All-Out à la 19e minute pour prendre l’avantage à 15-13. Par la suite, Aslam Inamdar a récolté un point de bonus juste avant la mi-temps alors que les deux équipes sont entrées dans la pause verrouillée à 15-15.

Après avoir mené une bataille égale dans les premières minutes de la seconde mi-temps, l’équipe de Pune a pris les devants à 19-16 à la 27e minute grâce à d’excellents raids d’Aslam Inamdar et Mohit Goyat.

Quelques instants plus tard, Goyat a effectué un magnifique raid pour réduire l’équipe de Mumbai à un seul joueur sur le tapis. Le Puneri Paltan tacle Guman Singh et inflige un All-Out pour prendre une avance massive à 25-20 à la 32e minute.

Guman Singh a effectué un raid en plusieurs points, mais l’équipe de Pune détenait toujours la tête à 27-25 à la 36e minute. Cependant, U Mumba a infligé un All-Out à la 38e minute et peu de temps après, a pris les devants à 31-30.

Mohit a effectué un raid dans les dernières secondes du match pour égaliser les scores à 33-33, mais Ashish a réussi un raid Do-or-Die pour donner à U Mumba une victoire palpitante à la fin.

