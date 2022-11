Le raid de Bharat aide les taureaux de Bengaluru à vaincre les géants du Gujarat

L’incroyable raid de Bharat – qui a abouti à un total de 18 points, a aidé les Bengaluru Bulls à remporter une victoire 45-38 contre les Giants du Gujarat au Gachibowli Indoor Stadium lors du dernier match de la journée ici vendredi.

Un match à grande vitesse et à points élevés a débuté avec les Bulls tirant sur tous les cylindres dès le départ. Bharat, lors de son premier raid de la soirée – et en fait le quatrième raid de la soirée – a obtenu un Super Raid éliminant Rinku Narwal, Rakesh et Manuj des Giants pour les laisser sous le choc et regarder un All-Out précoce. Le All-Out est arrivé peu de temps après, alors que les Bulls prenaient une avance de 9-3.

Au crédit des Géants, ils n’ont pas supporté le choc en se couchant et ont rapidement été eux-mêmes à la chasse. Le succès de Prateek Dhaiya et Chandran Ranjit les a rapidement aidés à infliger leur propre All-Out pour égaliser à 11-11.

Mais le pendule a de nouveau basculé et les Bulls ont ensuite obtenu leur deuxième All-Out du match pour reprendre une avance de 20-13. Bharat avait alors déjà enregistré un super 10.

Malgré une riposte tardive des Giants, les équipes sont entrées à la mi-temps avec les Bulls menant 26-22.

Le rythme du match a chuté en deuxième période, mais la qualité est demeurée élevée. Alors que le succès constant de Bharat lors des raids garantissait que les Bulls ne perdaient jamais la tête, ils n’étaient jamais vraiment hors de vue non plus.

Tout a changé à la mi-temps de la deuxième période. Lors d’un raid Do-Or-Die, Bharat a éliminé Shankar Gadai, Chandran Ranjit et Rinku Narwal, un Super Raid, qui a mis en place un autre All-Out. Le tacle de Mayur Kadam sur Sonu a donné aux Bulls leur troisième All-Out du match pour prendre une avance de neuf points.

Alors que Bharat et les raiders des Bulls ont reçu une grande partie des applaudissements, leur quatuor de défenseurs était également principalement responsable de ce qui a fini par être une victoire directe.

Entre eux, Mayur Kadam, Mahender Singh, Saurabh Nandal et Aman ont marqué 10 points et ont tenu Ranjit et Dhaiya des Giants à distance pour assurer la victoire de leur équipe.

