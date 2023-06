Le raid contre le groupe d’opposition iranien était-il lié à d’éventuels nouveaux pourparlers nucléaires Biden-Téhéran ?

Le raid du gouvernement albanais sur un camp dirigé par le groupe d’opposition iranien exilé Mujahedin-e-Khalq (MEK) a conduit à des critiques contre la Maison Blanche et l’Albanie pour avoir prétendument apaisé la République islamique d’Iran – le principal État sponsor du terrorisme au monde.

Interrogé sur le raid d’État en Albanie, l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré à Fox News Digital : « En accordant un allégement des sanctions au régime iranien, le président Biden et Rob Malley abandonnent le peuple iranien et enrichissent leurs oppresseurs. Le régime s’est engagé à écrasant son propre peuple tout en semant la terreur et le chaos à l’étranger, et le désir aveugle de l’administration Biden d’apaiser et de négocier avec lui a fait du monde un endroit plus dangereux. » Pompeo a visité le siège du MEK l’année dernière.

Robert Malley, qui est l’envoyé spécial des États-Unis en Iran, est considéré par certains commentateurs iraniens comme un diplomate très controversé en raison de ses efforts pour offrir au régime iranien des concessions financières importantes afin de parvenir à un accord nucléaire avec Téhéran. Les critiques qualifient la position de Malley envers la politique d’apaisement de l’Iran.

Les représentants du Congrès au Sénat et à la Chambre ont exprimé leur inquiétude face au raid violent du gouvernement albanais sur le camp du MEK.

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas., a tweeté : « Profondément préoccupés par le fait qu’à travers l’Europe – et en particulier en ce moment, la France et l’Albanie – nos alliés apaisent le régime iranien et sévissent contre les dissidents anti-régime. »

La représentante Sheila Jackson Lee, D-Texas., A également condamné le raid dans une série de tweets.

Interrogé sur le raid albanais contre le MEK et sur la question de savoir si l’administration Biden est indulgente envers le régime iranien pour conclure un mini-accord nucléaire avec Téhéran, un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : « Nous comprenons que le 20 juin, l’État albanais La police est entrée dans l’enceinte des Mujahedin-e-Khalq (MEK) à Durres, en Albanie, pour exécuter une ordonnance du tribunal. «

Le porte-parole de l’État américain a ajouté : « La police d’État albanaise nous a assuré que toutes les actions ont été menées conformément aux lois applicables, y compris en ce qui concerne la protection des droits et libertés de toutes les personnes en Albanie. Nous soutenons le droit du gouvernement albanais à enquêter sur toute activité illégale potentielle sur son territoire. »

Le représentant Cory Mills, R-Fla., qui siège à la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré à Fox News Digital : « Il est profondément préoccupant que les responsables albanais masquent la vérité dans cette situation en niant la présence de violence. Ces affirmations ne font qu’approfondir les impressions. qu’il y a eu des actes répréhensibles de la part des forces de l’ordre impliquées dans ce raid. J’exhorte l’administration Biden à évaluer cette situation et à ne pas sacrifier la justice à la suite de négociations en coulisse avec l’Iran.

L’ambassade d’Albanie à Washington, DC, a écrit à Fox News Digital : « Nous ne pouvons pas tolérer que notre territoire soit utilisé pour se livrer à des activités illégales, subversives et politiques contre d’autres pays, comme cela aurait été le cas avec le MEK. »

L’ambassade d’Albanie a déclaré: « Le gaz poivré n’a été utilisé que dans un certain nombre de cas limités afin de contrôler la situation instable, mais à aucun moment de l’opération de recherche, la force physique n’a été utilisée par la police d’État ».

Selon les détracteurs de la politique iranienne de la Maison Blanche, l’administration Biden se donne beaucoup de mal pour obtenir un accord à court terme avec l’Iran qui fournirait au moins 17 milliards de dollars au régime des mollahs en échange de restrictions temporaires sur le prétendu programme d’armes nucléaires illicites de Téhéran. .

Le président de United Against Nuclear Iran (UANI), l’ancien sénateur Joseph I. Lieberman, et le PDG, l’ambassadeur Mark D. Wallace, ont déclaré vendredi : « La presse fait état d’un « accord » entre la République islamique et les États-Unis au sujet du nucléaire. dossier sont préoccupants car ils risquent de légitimer son enrichissement à 60% de pureté, même si le produit est sous-mélangé, ce qui n’a aucune justification civile crédible. »

Lieberman et Wallace ont ajouté : « Cela représente un effondrement de la position de négociation internationale sur le programme nucléaire de l’Iran, qui est passé d’un enrichissement nul avant 2013 à un enrichissement tolérant maintenant de 60 % en 2023. L’absence de conséquences pour contrecarrer l’escalade nucléaire de l’Iran est une justification de [Iranian regime Supreme Leader Ali] La stratégie de Khamenei et notre propre mise en accusation. »

Les anciens secrétaires d’État américains, John Kerry et Hillary Clinton, ont joué un rôle clé dans la réinstallation des Iraniens d’Irak en Albanie.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital : « L’envoyé spécial du président américain pour le climat Kerry se concentre sur la politique climatique et nous vous renvoyons aux commentaires que nous avons déjà fournis sur cette question ». Une requête de presse Fox News Digital envoyée à la Fondation Clinton n’a pas été renvoyée.

Ali Safavi, un représentant du Conseil national de la résistance iranienne, dont le principal membre est le MEK, a déclaré à Fox News Digital « Nous avons déjà vu ce film, un spectacle mal scénarisé et produit à moindre coût. Il présente les tentatives répétées et infructueuses de Foggy Bottom pour apaiser le régime médiéval des mollahs. Du scandale Iran-Contra de 1985 à un rapport déformé en 1994, en passant par des gestes de bonne volonté déplacés en 1997 et la contrepartie peu judicieuse impliquant le MEK avant la guerre en Irak en 2003, le récit du Département d’État reste prévisible et tragiquement la même chose : diffamer injustement les Moudjahidin-e Khalq pour apaiser les tyrans meurtriers au pouvoir en Iran. »

Il a ajouté: « Ces concessions futiles et inadmissibles n’ont donné aucun résultat et ne le feront pas maintenant ou à l’avenir. La légitimité du MEK n’émane pas des proclamations absurdes du Département d’État, mais est plutôt profondément ancrée dans ses six décennies inébranlables. longue lutte et le lourd tribut qu’elle a payé dans la quête de liberté en Iran. »

Le département d’État américain a déclaré qu’il « continue d’avoir de sérieuses inquiétudes au sujet du MEK en tant qu’organisation, y compris des allégations d’abus commis contre ses propres membres ». Le département d’État a ajouté que la Maison Blanche ne considère pas le MEK comme « un mouvement d’opposition démocratique viable et représentatif du peuple iranien ».

Sali Berisha, l’ancien Premier ministre d’Albanie (2005-2013) qui est actuellement député du Parti démocrate conservateur d’Albanie, a déclaré à Fox News Digital qu’il n’y avait « aucun doute » que le raid était un effort pour apaiser le régime iranien.

« J’ai demandé au Parlement que le ministre de l’Intérieur [Bledi Cuci] devrait démissionner car un homme a été tué et 100 personnes ont été blessées », a déclaré Berisha, qui a également été président du pays dans les années 1990.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a sanctionné Berisha en 2021 en raison d’une « implication présumée dans une corruption importante ». Blinken a interdit à l’ancien Premier ministre d’entrer aux États-Unis. Berisha a catégoriquement nié l’accusation de corruption et déclaré que les fausses informations portées contre lui provenaient de l’investisseur milliardaire controversé, George Soros, et de l’actuel Premier ministre albanais, Edi Rama.

L’ancien membre du Congrès Lee Zeldin, RN.Y., a accusé l’administration Biden de punir Berisha parce qu’il est un allié des républicains et s’oppose à l’ultra-libéral Soros.

L’Iran a célébré le raid de l’Albanie sur le camp du MEK. Selon un rapport de l’agence de presse Tasnim, « ce qui s’est passé en Albanie était en fait le résultat du pouvoir diplomatique de la République islamique d’Iran et d’un ensemble d’actions de différentes institutions ».

Tasnim est affilié à l’organisation terroriste sanctionnée par les États-Unis, le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran. L’agence de presse Kayhan, qui est le porte-parole du guide suprême de l’Iran, Ali Khamenei, a déclaré : « Les événements de mardi en France et en Albanie doivent être clairement considérés comme la prouesse exemplaire de la République islamique et le désespoir de l’Occident en ses 44 ans d’efforts pour affronter l’Iran. »

Le raid sur le camp du MEK coïncide avec l’annulation par le gouvernement français d’un rassemblement du CNRI en juillet et la libération par le gouvernement belge d’un diplomate iranien condamné pour un attentat à la bombe contre une conférence du MEK, en échange d’un travailleur humanitaire belge kidnappé détenu en Iran.

Les États-Unis ont ajouté le MEK à leur liste terroriste en 1997 en raison du meurtre présumé d’Américains en Iran dans les années 1970. Mais en 2012, le Département d’État les a retirés de sa liste terroriste parce que le groupe a renoncé à la violence.

Le groupe, ennemi juré du régime iranien, a quitté son camp en Irak en 2013 en vertu d’un accord négocié par l’ONU et les États-Unis où des milliers de ses membres se sont réinstallés en Albanie.