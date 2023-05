Le raid aérien de la Russie avant l’aube sur Kiev tue au moins 1 tandis que Moscou affirme que la ville a été attaquée par des drones

La Russie a lancé mardi un raid aérien avant l’aube sur la capitale ukrainienne de Kiev, tuant au moins une personne, tandis que des responsables à Moscou affirment que la capitale russe a été attaquée par des drones.

Au moins 20 drones explosifs Shahed ont été abattus par les forces de défense aérienne dans l’espace aérien de Kiev lors de la troisième attaque russe contre la capitale au cours des dernières 24 heures, selon l’administration militaire de Kiev via l’Associated Press. L’Ukraine a abattu 29 des 31 drones tirés sur le pays, dont la plupart se trouvaient dans la région de Kiev, a annoncé plus tard l’armée de l’air.

Les habitants de Moscou ont rapporté avoir entendu des explosions et le ministère de la Défense a déclaré plus tard que huit drones avaient été tirés sur la ville lors d’une « attaque terroriste » par le « régime de Kiev ». Le ministère a déclaré que cinq drones avaient été abattus et que les systèmes de trois étaient bloqués, les forçant à dévier de leur trajectoire.

L’Ukraine n’a pas encore commenté l’attaque de Moscou, qui serait l’une de ses plus graves infractions contre la Russie depuis le début de la guerre en février 2022 si elle était confirmée.

LA RUSSIE PUMMERS KYIV AVEC DES VAGUES DE DRONES EXPLOSIFS AVANT LES VACANCES DE LA FONDATION UKRAINIENNE

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré sur Telegram que l’attaque avait causé des « dommages insignifiants » à plusieurs bâtiments, ajoutant que deux personnes avaient reçu des soins médicaux mais n’avaient pas nécessité d’hospitalisation.

Sobianine a également déclaré que les habitants avaient dû évacuer deux bâtiments endommagés lors de l’attaque.

Selon Andrei Vorobyov, gouverneur de la région élargie de Moscou, plusieurs drones ont été abattus alors qu’ils se rendaient à Moscou – marquant la deuxième attaque signalée contre Moscou. Les autorités ont déclaré que deux drones visant le Kremlin au début du mois étaient des tentatives d’assassinat contre le président Vladimir Poutine.

Lors des attaques nocturnes de mardi contre Kiev, une personne a été tuée et sept autres blessées, selon l’administration militaire municipale.

Un immeuble de grande hauteur dans le district de Holosiiv a pris feu après avoir été touché par des débris de drones ou de missiles intercepteurs, a rapporté l’administration militaire de Kiev. Les deux étages supérieurs du bâtiment ont été détruits, provoquant l’évacuation de plus de 20 personnes et faisant craindre que d’autres personnes ne soient piégées sous les décombres.

La chute de débris a provoqué un incendie dans une maison privée du district de Darnytskyi et trois voitures ont été incendiées dans le district de Pechersky, selon l’administration militaire.

La série d’attaques a commencé dimanche et comprenait une rare attaque de jour lundi, lorsque les forces russes ont tiré 11 missiles balistiques et de croisière sur Kiev vers 11h30, selon le chef d’état-major ukrainien, Valerii Zaluzhnyi. Tous les missiles ont été abattus, a-t-il dit.

LE ROYAUME-UNI CONSIDÈRE LA « COALITION D’AVIONS DE CHASSE » AVEC L’UKRAINE ALORS QUE ZELENSKYY RENCONTRE LE PREMIER MINISTRE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les débris des missiles interceptés sont tombés dans les districts du centre et du nord de Kiev, blessant au moins un civil.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir lancé lundi matin une série de frappes ciblant des bases aériennes ukrainiennes avec des missiles lancés par air de précision à longue portée. Les frappes ont détruit des postes de commandement, des radars, des avions et des stocks de munitions, selon le ministère.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.