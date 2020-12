Le gigantesque radiotélescope de l’observatoire Arecibo à Porto Rico s’est effondré, mettant fin à des décennies de découvertes extraterrestres. Le télescope avait déjà été endommagé et devait fermer.

La plate-forme d’instruments de 820 tonnes du télescope s’est détachée de ses câbles en acier et s’est écrasée dans l’antenne de 305 mètres de large en dessous lundi soir, a déclaré mardi la National Science Foundation (NSF) dans un tweet.

La plate-forme d’instruments du télescope de 305 m de l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico est tombée du jour au lendemain. Aucun blessé n’a été signalé. NSF travaille avec les parties prenantes pour évaluer la situation. Notre priorité absolue est de maintenir la sécurité. NSF publiera plus de détails lorsqu’ils seront confirmés. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD – Fondation nationale pour la science (@NSF) 1 décembre 2020

L’observatoire était fermé depuis août, après qu’un câble auxiliaire se soit cassé et ait déchiré une entaille de 100 pieds dans le plat. Suite à une autre rupture de câble début novembre, la NSF a annoncé que ses ingénieurs travaillaient à la mise hors service du télescope géant.

Avant sa série d’accidents, le financement du télescope avait été régulièrement réduit au cours de la dernière décennie, malgré les protestations de la communauté scientifique.

Des photos prises au-dessus de la tête montraient la parabole mise au rebut et jonchée de débris, tandis que des photos prises au niveau du sol montraient les tours de support du télescope toujours debout, mais ne supportant plus l’énorme plate-forme d’instruments.

Dennis Vazquez via Facebook: Il a pris ces photos de l’effondrement de l’Observatoire d’Arecibo. Vous pouvez voir les débris et les restes de la plate-forme et du dôme grégorien. pic.twitter.com/xneOGSVFYi – Wilbert Andrés Ruperto (@ ruperto1023) 1 décembre 2020

Toute ma vie, j’ai connu une installation magique dans la forêt tropicale portoricaine appelée Arecibo où les scientifiques ont étudié l’univers et recherché des messages. Je suis tellement triste que ce soit parti. Images avant et après de l’effondrement tragique du télescope ce matin, prises par @DeborahTiempo pic.twitter.com/99ZEwacYyI – David Grinspoon (@DrFunkySpoon) 1 décembre 2020

Conçue à l’origine pour suivre les satellites soviétiques et les missiles balistiques dans les années 1950, l’installation d’Arecibo a finalement été construite au début des années 1960 et s’est tournée vers l’espace. Financé par la NSF et la NASA, le télescope a été à la pointe de la découverte astronomique pendant plus de cinq décennies. Il a été utilisé pour déterminer la période de rotation de la planète Mercure, pour prouver l’existence d’étoiles à neutrons, prendre la première image directe d’un astéroïde et tracer de mystérieuses sursauts radio depuis les confins les plus éloignés de l’espace.

Les données d’Arecibo ont été utilisées dans la recherche de la vie extraterrestre depuis les années 1970, et le télescope a été utilisé en 1974 pour projeter le «message Arecibo» à 25 000 années-lumière dans l’espace. Le message, un motif de uns et de zéros, comprenait des chiffres, des chiffres en bâton, des formules chimiques et une image grossière du télescope lui-même.

La taille énorme et la construction emblématique du télescope l’ont utilisé dans la scène de poursuite finale du film de James Bond de 1995 «Goldeneye».

