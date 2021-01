Le plus grand radiotélescope du monde en Chine sera ouvert aux scientifiques non chinois plus tard cette année. Le télescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres, ou « FAST », qui a été officiellement dévoilé en janvier 2020, vise à aider dans un large éventail de projets, y compris la chasse à la vie extraterrestre. Selon le quotidien anglais South China Morning Post basé à Hong Kong, les scientifiques internationaux peuvent soumettre leurs propositions aux Observatoires nationaux d’astronomie de Pékin à partir du 1er avril. Le centre de recherche attend un grand nombre de candidatures, un groupe d’experts aidera à sélectionner les propositions pour les candidats les plus prometteurs, ajoute le rapport.

Jiang Peng, ingénieur en chef du télescope FAST, a déclaré au quotidien que les scientifiques internationaux pourraient avoir accès aux installations d’ici août de cette année. « Cette année, nous allouerons environ 10 pour cent du total des plages horaires d’observation aux demandes de l’étranger », a ajouté Jiang. Pour le moment, la Chine est désormais le seul pays au monde à exploiter un télescope géant après l’effondrement du télescope Arecibo à Porto Rico à la fin de l’année dernière en raison des ouragans et de l’incapacité de le maintenir correctement. La grande taille du télescope le rend également idéal pour enregistrer les ondes radio manquées par d’autres appareils. L’agence chinoise espère que cela les aiderait non seulement dans la recherche spatiale, mais permettrait également de chasser des extraterrestres, occasionnellement.

La Chine a déjà pointé le télescope Fast sur certaines exoplanètes proches de notre système solaire qui pourraient être en mesure de soutenir la vie, selon le professeur Li Di, un scientifique principal travaillant sur le site. L’équipe chinoise prévoit également d’utiliser Fast pour rechercher des planètes plus éloignées en dehors de notre système solaire, selon le rapport. Le télescope FAST fonctionne à un «coût considérable» et il a fallu cinq ans et 180 millions de dollars pour son développement. On ne sait toujours pas si la Chine facturera les scientifiques étrangers pour le service et combien.

Le rapport émet l’hypothèse que la collaboration scientifique entre la Chine et les communautés internationales dans le domaine de la recherche spatiale ouvrirait de nouvelles voies pour la coopération internationale. Le pays a été en désaccord avec les États-Unis, l’Union européenne et même l’Inde sur plusieurs questions telles que la confidentialité des données et la surveillance.