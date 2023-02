Le radiodiffuseur vétéran Tom Clark sera nommé consul général à New York: sources

Le journaliste vétéran de la radiodiffusion Tom Clark sera nommé consul général du Canada à New York, ont indiqué des sources à CBC News.

L’ancien correspondant politique en chef de Global News et chef du bureau de CTV en Chine et à Washington a passé plus de quatre décennies à travailler dans le journalisme canadien.

Clark a assumé un certain nombre de tâches depuis qu’il a quitté le journalisme. Il a animé le débat à la direction des conservateurs à Edmonton en mai dernier.

Il a également été président du Comité consultatif indépendant pour les nominations à la SRC et a participé au processus d’embauche de la présidente-directrice générale de la SRC, Catherine Tait.

Clark travaille actuellement comme président des affaires publiques et des communications chez Global Public Affairs, une entreprise de communication et de relations gouvernementales.

Le consul général du Canada à New York fournit des services diplomatiques aux Canadiens à l’étranger, notamment des services de passeport, de visa et d’immigration. Le bureau du consul général peut également légaliser des documents, fournir des services d’immigration pour les études à l’étranger et aider les Canadiens à voter depuis l’étranger.

Le site Web du consulat indique que le consul général est chargé de fournir des services à New York, au New Jersey, en Pennsylvanie, au Connecticut, au Delaware et aux Bermudes.