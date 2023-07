Le radiodiffuseur national irlandais RTE est confronté à une crise – et c’est pourquoi | Nouvelles du monde

La plus grande star de la télévision irlandaise Ryan Tubridy sera grillée par les politiciens aujourd’hui, alors qu’un scandale de paiements secrets et de « caisse noire » menace l’existence même de RTE.

Des billets pour la finale de la Ligue des champions aux tongs gratuites, Stephen Murphy, correspondant de Sky en Irlande (et ancien membre du personnel de RTE), explique comment la crise enveloppe le diffuseur national irlandais.

Qui est Ryan Tubridy ?

Génial, livresque et avec une passion geek pour la politique américaine, le Dublinois de 50 ans a gravi les échelons de RTE pour devenir la star la mieux payée du diffuseur et l’un des visages les plus célèbres d’Irlande.

Il anime une émission de radio matinale quotidienne et jusqu’à sa démission en mars, il a présenté l’émission de chat télévisée la plus ancienne au monde, The Late Late Show.

Tubridy était jusqu’à présent bien considéré par ses collègues de RTE, qui le trouvaient accessible et affable malgré son statut exalté de fils préféré de la station.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Comme la BBC, RTE est financé par une redevance TV (bien qu’il vende également de la publicité dans le cadre d’un modèle de double financement). Ainsi, dans un souci de transparence, elle publie une liste annuelle de ses 10 meilleurs salariés.

Tubridy est en tête de liste depuis des années et a été officiellement payé 440 000 € (375 500 £) en 2021. Cela peut ne pas sembler énorme selon les normes des médias britanniques, mais son salaire est considérablement supérieur à celui de Jeremy Vine et Nicky Campbell (qui ont beaucoup un public plus large).

Maintenant, dans le cadre d’un audit, il est apparu que les personnalités publiques de RTE avaient sous-estimé les revenus de Tubridy d’un total de 345 000 € (295 000 £) entre 2017 et 2022.

La star la plus rémunératrice était – inconnue du public payant la licence – payée en fait beaucoup plus que tout le monde ne le pensait.

Et qui plus est, Tubridy a été critiqué pour ne pas avoir corrigé les chiffres publiés par RTE.

Comment est-ce arrivé?

Une partie du trop-perçu reste à expliquer. Mais nous savons qu’un accord inhabituel a été conclu avec un partenaire commercial et sponsor de The Late Late Show, Renault Ireland, qui verserait à Tubridy 75 000 € supplémentaires par an pendant trois ans en échange d’apparitions personnelles lors d’événements Renault.

RTE – pour des raisons encore à déterminer – a accepté de souscrire l’accord, donc lorsque le constructeur automobile a décidé de ne pas renouveler l’accord après un an, la station a payé à Tubridy les 150 000 € restants (128 000 £). Il a été acheminé via un compte de troc RTE basé à Londres.

Les comptes de troc sont couramment utilisés par les entreprises de médias pour échanger des espaces publicitaires excédentaires contre des biens et des services, plutôt que simplement de l’argent. C’était, disent les critiques, une tentative flagrante de garder les paiements supplémentaires hors des livres.

Mais quel est le problème?

La révélation de trop-payés secrets à une star qui gagnait déjà le gros prix, par un diffuseur à court d’argent en partie financé par le même public compte tenu de faux chiffres salariaux, a immédiatement déclenché une colère intense à la fois de l’extérieur et de l’intérieur de l’organisation.

Au moment des trop-perçus, le personnel subissait des réductions de salaire et les ressources étaient réduites. La correspondante de RTE News, Emma O’Kelly, se souvient que les télécommandes de télévision de la salle de rédaction ne fonctionnaient pas, car elles ne pouvaient pas être remplacées. « On nous dit à maintes reprises qu’il n’y a pas d’argent », a-t-elle déclaré.

Pourtant, de l’argent a été trouvé pour compléter le salaire de Tubridy… et, semble-t-il, de nombreuses autres dépenses.

Image:

Le directeur général de RTE Dee Forbes a démissionné le mois dernier à cause des paiements de Tubridy





Donc l’argent de Tubridy n’était que le début des révélations ?

Alors que les examens étaient annoncés et que les dirigeants de RTE comparaissaient devant les comités de l’Oireachtas (parlement irlandais), des détails sinistres sur les dépenses supplémentaires du compte de troc ont émergé. Il semblait maintenant y avoir trois comptes de troc, qui étaient utilisés pour des dépenses somptueuses.

138 000 € (118 061 £) ont été achetés pour des billets de rugby irlandais au stade Aviva. 111 000 € (94 962 £) ont été dépensés pour un voyage client à la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon, les dépenses pour la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et les Spurs la même année coûtant 26 000 € (22 243 £).

Bizarrement, près de 5 000 € (4 277 £) ont été dépensés pour 200 paires de tongs Havaianas pour une fête d’été pour les clients. Plusieurs milliers d’autres ont acheté des billets pour les concerts de Bruce Springsteen, Garth Brooks et Harry Styles, ainsi que des hôtels et des repas coûteux au restaurant.

Près de 8 000 € (6 844 £) ont été alloués pour un concert des Spice Girls. 2 000 € (1 711 £) sont allés sur des ballons. Il était clair, ont répété à plusieurs reprises des parlementaires consternés, que le compte de troc était en fait une caisse noire.

Image:

Rory Coveney a démissionné de son poste de directeur de la stratégie de RTE au début du mois





Comment RTE a-t-il défendu les dépenses ?

Le diffuseur affirme qu’environ 1,6 million d’euros (1,4 million de livres sterling) ont été dépensés de cette manière, mais doivent être comparés à des revenus commerciaux d’environ 1,6 milliard d’euros (1,37 milliard de livres sterling) générés par les clients au cours de la même période. Malgré cela, le diffuseur reconnaît l’abus de confiance du public.

Le directeur général de RTE, Dee Forbes, a démissionné le 26 juin suite aux paiements de Tubridy. Le directeur de la stratégie Rory Coveney a démissionné le 9 juillet.

Il était responsable d’une comédie musicale ratée qui a coûté à RTE 2,2 millions d’euros (1,88 million de livres sterling) de pertes. Certaines des performances des cadres devant les commissions parlementaires ont été consternantes.

De manière tristement célèbre, le directeur financier de RTE, Richard Collins, a déclaré aux politiciens qu’il ne savait pas quel était son propre salaire.

Comment réagit la base de RTE ?

Le moral a « explosé », a déclaré un journaliste de RTE à Sky News. « Je ne pensais pas que cela aurait pu empirer à cet endroit, mais c’est le cas. Les gens sont dégoûtés par tout ce qui a émergé … il semble tout simplement qu’il n’y a pas de fin. »

Un autre correspondant principal m’a dit avoir découvert les trop-perçus de Tubridy au moment même où RTE ergotait sur une distance de deux kilomètres dans sa réclamation mensuelle de kilométrage.

Des centaines de journalistes de RTE affiliés au syndicat NUJ ont manifesté devant leur propre salle de rédaction à Dublin, ainsi que devant les bureaux régionaux.

Il est apparu qu’après la fermeture de son bureau londonien à Millbank à Westminster par RTE News (où Sky News et d’autres ont des bases), sa correspondante londonienne de l’époque, Fiona Mitchell, au plus fort de la saga du Brexit, a dû enregistrer des voix off à la télévision et à la radio. dans les toilettes des cafés.

Mais dans le même temps, les dirigeants de RTE ont dépensé environ 8 300 € (7 100 £) en adhésion au club exclusif Soho House pour leurs réunions avec les clients. La colère de nombreux personnels de RTE est vive.

Image:

Nouveau directeur général de RTE Kevin Bakhurst





Que va-t-il se passer ensuite?

Tout ça tourne en rond depuis trois semaines.

Aujourd’hui, Tubridy lui-même comparaîtra devant les TD irlandais (MP) pour faire face à une discussion sur la façon dont ses trop-payés se sont produits et pourquoi il n’a pas corrigé le dossier public. Il sera accompagné de son agent, Noel Kelly, « super-agent » du showbiz irlandais.

Le nouveau directeur général Kevin Bakhurst, un Anglais qui a travaillé à la BBC et à l’Ofcom ainsi qu’à RTE, a pris le poste de directeur cette semaine et fait face à une tâche colossale pour restaurer la crédibilité et la confiance du public.

Il a commencé par démissionner immédiatement l’ensemble du conseil d’administration. Il était également visiblement tiède sur l’avenir de Tubridy à RTE, disant « nous devons voir comment cette semaine se déroule ».

Le gouvernement irlandais a lancé un vaste examen externe de la gouvernance de RTE, au milieu des spéculations selon lesquelles le diffuseur pourrait être scindé en deux. Et de manière inquiétante, presque toutes les personnes impliquées dans cette saga disent s’attendre à ce que de nouvelles révélations financières émergent.

Dans les mots du nouveau patron: « Je soupçonne qu’il pourrait y avoir plus de choses à sortir. »