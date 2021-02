Le radiodiffuseur public chinois s’est vu retirer sa licence de diffusion au Royaume-Uni.

L’année dernière, le régulateur de la télévision Ofcom a lancé une enquête sur le China Global Television Network (CGTN).

Elle a maintenant révoqué sa licence, en vertu de lois qui stipulent que tout titulaire de licence doit avoir le contrôle éditorial des programmes diffusés et ne doit pas être contrôlé par des organes politiques.

CGTN est une chaîne internationale d’information par satellite de langue anglaise.

L’enquête de l’Ofcom a conclu que Star China Media Limited (SCML), titulaire de la licence du service, n’avait pas la responsabilité éditoriale de la production de la chaîne d’information.

Une demande de transfert de licence à une entité appelée China Global Television Network Corporation (CGTNC) a été rejetée.

En effet, « des informations cruciales manquaient dans l’application, et parce que nous considérons que la CGTNC serait disqualifiée de détenir une licence, car elle est contrôlée par un organisme qui est finalement contrôlé par le Parti communiste chinois », a déclaré Ofcom.

Il a déclaré qu’il avait donné à la chaîne d’information par satellite « un temps considérable pour se mettre en conformité avec les règles statutaires. Ces efforts sont maintenant épuisés ».

Et « après un examen attentif, en tenant compte de tous les faits et des droits du diffuseur et du public à la liberté d’expression, nous avons décidé qu’il était approprié de révoquer la licence de diffusion de CGTN au Royaume-Uni », a-t-il déclaré dans un communiqué.

En 2020, l’Ofcom a conclu que CGTN avait enfreint le code de diffusion en ne préservant pas l’impartialité voulue dans sa couverture des manifestations de Hong Kong.

Le régulateur doit prendre une décision sur les sanctions pour l’infraction sous peu.

Une porte-parole de l’Ofcom a déclaré: «Notre enquête a montré que la licence de China Global Television Network est détenue par une entité qui n’a aucun contrôle éditorial sur ses programmes.

«Nous ne sommes pas en mesure d’approuver la demande de transfert de la licence à China Global Television Network Corporation car elle est en fin de compte contrôlée par le Parti communiste chinois, ce qui n’est pas autorisé par la loi britannique sur la radiodiffusion.

« Nous avons fourni à CGTN de nombreuses opportunités de se mettre en conformité, mais ce n’est pas le cas. Nous considérons maintenant qu’il est approprié de retirer la licence de diffusion de CGTN au Royaume-Uni. »