Le radar du National Weather Service peut être flou à cause des cigales: tweet

Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas éloigner les cigales de notre radar. Et, pour le National Weather Service, cela peut être un problème littéral.

Le compte NWS Baltimore-Washington a tweeté samedi que si quelqu’un a récemment remarqué un flou sur son radar, il y a un coupable qui fait l’affaire – les cigales.

« Vous avez peut-être remarqué récemment beaucoup de flou (faibles valeurs de réflectivité) sur notre radar. L’algorithme de classification Hydrometeor montre qu’une grande partie est de nature biologique. Notre supposition ?

Le nouveau groupe de cigales, Brood X, a commencé à émerger dans le district de Columbia et au moins dans certaines parties de ces 15 États : Delaware, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio , Pennsylvanie, Tennessee, Virginie et Virginie-Occidentale.

Les bestioles sont connues pour faire des bruits forts et ne pas piquer ou mordre. Ils sont comestibles, mais la Food and Drug Administration des États-Unis a averti les personnes allergiques aux crevettes de ne pas les manger.

Les cigales devraient mourir de fin juin à juillet et seront hors du radar jusqu’en 2038.

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.