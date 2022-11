Les membres des Premières Nations ont l’habitude d’être traités différemment ou d’être refoulés lorsqu’ils essaient d’utiliser leur carte de statut en Colombie-Britannique, a confirmé un rapport unique en son genre.

Commandé par l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique à la suite du profilage racial et de l’arrestation injustifiée de l’homme Heiltsuk Maxwell Johnson et de sa petite-fille, le rapport de 84 pages a révélé que le racisme et la discrimination sont «une expérience quasi universelle» pour les titulaires d’une carte de statut en Colombie-Britannique.

Johnson et sa petite-fille Tori-Anne Tweedie, alors âgée de 12 ans, tentaient de lui ouvrir un compte dans une succursale de la Banque de Montréal à Vancouver en 2019 lorsque des employés ont appelé la police parce qu’ils croyaient à tort que leurs cartes de statut étaient frauduleuses. Leur expérience, bien qu’intensifiée plus que la plupart des autres, est celle à laquelle la plupart des titulaires de carte de statut en Colombie-Britannique peuvent s’identifier.

Plus de 99 % des personnes interrogées signalent une discrimination

Sorti le mardi (15 novembre), Ils soupirent ou vous regardent : discrimination et utilisation de la carte de statut a utilisé un sondage en ligne, des expériences en personne, une revue de la littérature et une analyse des médias pour tirer ses conclusions préoccupantes.

Selon le dernier recensement de 2016, il y a environ 125 635 Premières Nations inscrites vivant en Colombie-Britannique. Des cartes de statut existent au Canada depuis 1956 et sont délivrées aux personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, une loi ayant une longue histoire de racisme et d’assimilation elle-même. . De nombreux Autochtones n’ont pas de carte de statut (en Colombie-Britannique, plus de la moitié en 2016), mais pour ceux qui en ont, ils peuvent l’utiliser comme pièce d’identité officielle du gouvernement et bénéficier de certaines exonérations fiscales.

Dans le rapport de mardi, 1 026 détenteurs de carte de statut de la Colombie-Britannique ont été interrogés. Tous sauf quatre d’entre eux ont déclaré avoir été victimes de discrimination lors de l’utilisation de leur carte de statut, avec une fréquence allant de «rarement» à «tout le temps».

Les cas de discrimination les plus courants signalés comprenaient les répondants se faisant dire qu’ils n’avaient pas l’air d’Autochtones, les commis demandant des renseignements personnels inutiles, les commis suggérant que les cartes de statut offraient un avantage injuste et les commis refusant d’accorder aux répondants une exonération de la taxe de vente. Les commis ont également traité les répondants plus grossièrement que les clients non autochtones et ont agi comme si le traitement d’une carte de statut était un problème ou inacceptable, selon les résultats du sondage.

Les cas ont été signalés comme étant les plus fréquents dans les bureaux gouvernementaux ou publics, comme les postes de police et les postes frontaliers, et dans les établissements de santé.

Un répondant a déclaré que la discrimination ne venait pas seulement du personnel non plus.

“Plus souvent qu’autrement, non seulement je suis critiqué par le membre du personnel, mais j’ai aussi d’autres acheteurs derrière moi qui soufflent et soufflent pendant que la paperasse est remplie.”

Selon un rapport commandé par l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, la grande majorité des membres inscrits des Premières Nations de la Colombie-Britannique ont été victimes de discrimination lors de l’utilisation de leur carte de statut. (Capture d’écran/Ils soupirent ou te regardent : rapport sur la discrimination et l’utilisation des cartes de statut)

“Ils pensent que vous essayez de profiter du système.”

Ces expériences ont également été reflétées dans une étude de terrain menée par les auteurs du rapport. Les évaluateurs envoyés sur une période de cinq semaines et demie ont signalé une discrimination dans 17% des 103 transactions auxquelles ils ont participé, et une discrimination possible dans 21% supplémentaires.

Les évaluateurs ont rapporté avoir été informés que la politique de retour et d’échange d’un magasin serait réduite pour les détenteurs de carte de statut, qu’ils ne pouvaient pas collecter de points de magasin s’ils utilisaient leur carte de statut, qu’ils devaient se rendre dans une ligne de service client distincte pour l’utiliser, et que une carte plastifiée n’a pas pu être acceptée.

Le rapport a déterminé que la source de la discrimination est multiple, mais qu’elle a été exacerbée par la couverture médiatique passée et actuelle qui perpétue les stéréotypes et l’inaction du gouvernement en matière d’éducation du grand public et des entreprises sur les cartes de statut.

“Beaucoup des défis auxquels je suis confronté sont que les petites entreprises ne connaissent pas les règles d’exonération fiscale et appliquent les règles de manière incorrecte, ce qui crée une autre mauvaise communication et un conflit parce qu’elles pensent que vous essayez de profiter du système”, un a déclaré le répondant à l’enquête.

Les expériences « colorent les interactions futures », « répercutent les dommages ».

L’impact qui en résulte sur les Premières nations inscrites est important.

“Il suffit d’une seule expérience pour créer des souvenirs à vie qui colorent les interactions futures et répercutent les dommages dans le futur et au sein des familles, des communautés, des amis et des collègues au fur et à mesure que ces expériences sont discutées et partagées”, lit-on dans le rapport.

Les répondants à l’enquête ont déclaré qu’ils éprouvaient souvent de l’anxiété avant d’utiliser leurs cartes de statut et qu’ils évitaient parfois de les utiliser complètement pour éviter une interaction potentiellement négative. D’autres fois, les répondants ont déclaré qu’ils amèneraient quelqu’un d’autre pour les aider ou se trouveraient particulièrement courtois envers le personnel.

Les évaluateurs qui ont été victimes de discrimination au cours de leur travail sur le terrain ont déclaré qu’ils étaient repartis mal à l’aise, stressés et en colère, entre autres émotions.

Les évaluateurs qui ont été victimes de discrimination au cours de leur travail sur le terrain sont repartis en ressentant une gamme d’émotions allant de la colère au désespoir. (Capture d’écran/Ils soupirent ou te regardent : rapport sur la discrimination et l’utilisation des cartes de statut)

Après leur arrestation injustifiée, Johnson et Tweedie ont déclaré avoir souffert d’anxiété, de dépression et de panique.

« L’une des choses que je ne cesse de voir, c’est ma petite-fille debout dans la rue en train de pleurer alors qu’elle est menottée. Je ne me sortirai jamais cette image de la tête », a déclaré Johnson aux journalistes en septembre.

Le rapport complet de mardi peut être lu ici.

