« Le racisme est normal en Liga », déclare Vinicius Jr alors que la star du Real Madrid fait une déclaration puissante après les abus des supporters de Valence

Vinicius Jr dit que la Liga est « le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi appartient aujourd’hui aux racistes ».

L’attaquant du Real Madrid a fait ces déclarations après un match qui l’a vu expulsé dans le temps d’arrêt par l’arbitre après un contrôle VAR pour avoir frappé Hugo Duro de Valence au visage.

Via Play Sports Vinicius Jr gifle clairement Duro au visage

Viaplay Sports Mais Duro, qui n’a pas reçu de carton jaune ou rouge, avait passé son bras autour de la star du Real Madrid quelques secondes auparavant.

Getty Il y avait une atmosphère toxique avec Vinicius Jr à nouveau victime d’abus racistes de la part de certains fans

Une mêlée a éclaté dans la surface de Valence après que Yunus Mussa n’ait pas rendu le ballon à une équipe du Real Madrid en quête d’égalisation.

Vinicius Jr était au cœur de l’action et a fait tomber Duro, cependant, les rediffusions montrent que l’attaquant de Valence avait le bras autour du cou de son adversaire quelques instants auparavant.

Après avoir vu le rouge, Vinicius Jr a applaudi sarcastiquement la décision et a fait signe à l’arbitre d’être attrapé par le cou.

Le joueur de 22 ans a dû être physiquement retenu par ses coéquipiers de Los Blancos car il a été accueilli par un chœur de huées lorsqu’il s’est éloigné.

Juste avant de quitter le terrain, on pouvait voir Vinicius Jr lever les doigts suggérant que Valence était en route pour LaLiga2.

L’incident est survenu quelques minutes après que Vinicius Jr a été ciblé par des chants de sections de la foule à l’Estadio Mestalla. Le joueur a physiquement attrapé l’arbitre et l’a pointé vers les fans qui l’ont abusé.

Getty Vinicius Jr a fait une figure très frustrée après avoir été expulsé

Getty A tel point qu’il a dû être retenu par ses coéquipiers

Getty En partant, il a fait un geste vers les fans de Valence hués

Getty Quelques instants plus tôt, il a appelé un fan de Valence dans les gradins

Getty On ne sait pas ce qu’on lui a dit mais Vinicius Jr dit que c’était de nature raciste

On ne sait pas ce qui a été dit au joueur, cependant, Vinicius Jr dit qu’il a été victime d’abus racial.

Il a été le victime d’abus raciaux à plusieurs reprises cette saison et tout au long de sa carrière et a déclaré dans une puissante déclaration d’après-match que le racisme était « normal » dans l’élite espagnole.

Il a tweeté après le match : « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Dans le football, ils pensent que c’est normal, la fédération aussi – et l’adversaire l’encourage.

« Je suis tellement triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano [Ronaldo] et [Lionel] Messi appartient aujourd’hui au racisme.

Getty Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a apporté son soutien à son joueur

« Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde.

« Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour quelque chose qui arrive chaque semaine, je n’ai aucune défense. J’ai laissé faire.

« Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici.

Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a ajouté sur Twitter: « Aujourd’hui a été une triste journée à Mestalla, où un groupe de fans a montré sa pire version. Il est temps d’arrêter de parler et d’agir avec force. Le racisme ne peut pas avoir sa place dans le football ou dans la société. NON AU RACISME N’IMPORTE OÙ.

Pendant ce temps, Valence a publié une déclaration confirmant qu’une enquête sur l’attaque contre Vinicius Jr a été ouverte.

Getty Une fois de plus, Vinicius Jr est victime d’injures racistes

« Le Valencia CF souhaite condamner publiquement tout type d’insulte, d’attaque ou de disqualification dans le football », indique le communiqué.

« Le club, dans son attachement aux valeurs de respect et de sport, réaffirme publiquement sa position contre la violence physique et verbale dans les stades et regrette les événements survenus lors de la rencontre de la 35e journée de Liga contre le Real Madrid.

« Bien qu’il s’agisse d’un épisode isolé, les insultes envers un joueur de l’équipe rivale n’ont pas leur place dans le football et ne correspondent pas aux valeurs et à l’identité du Valencia CF.

« Le club enquête sur ce qui s’est passé et prendra les mesures les plus sévères. De la même manière, le Valencia CF condamne toute infraction et demande également le plus grand respect pour nos supporters.

« En dehors de ces incidents isolés, le Valencia CF tient à remercier les plus de 46 000 supporters pour leur aide et leur soutien à l’équipe lors du match de ce dimanche 21 mai. »

Les hommes d’Ancelotti sont tombés sur une défaite 1-0, un résultat qui signifie qu’ils sont désormais troisièmes de la Liga derrière les champions de Barcelone et les rivaux locaux de l’Atletico Madrid.