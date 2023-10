Les Noirs de 13 États membres sont confrontés à une discrimination continue « en raison de la couleur de leur peau », selon un rapport. Le racisme contre les personnes d’ascendance africaine est en augmentation dans l’UE, selon les conclusions d’un rapport publié par l’Agence de l’Union européenne pour Droits fondamentaux (FRA) mercredi. L’enquête menée auprès des immigrés noirs de première et deuxième générations dans 13 pays de l’UE a révélé qu’environ un tiers des plus de 6 700 personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de discrimination raciale au cours des 12 derniers mois, soit une augmentation de dix points de pourcentage par rapport à une enquête précédente menée six mois plus tôt. il y a des années.

« Il est choquant de ne constater aucune amélioration depuis notre dernière enquête en 2016. » Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’a déclaré mercredi dans un communiqué de presse. « Au contraire, les personnes d’ascendance africaine sont confrontées à de plus en plus de discrimination simplement en raison de la couleur de leur peau. »

Les données recueillies en Allemagne et en Autriche reflètent une forte augmentation des plaintes pour abus racistes, avec environ deux tiers (64 %) des personnes interrogées dans les deux pays de l’UE déclarant avoir récemment été victimes de discrimination raciale. Il s’agit d’une augmentation de 33 % par rapport à la dernière enquête, ce qui signifie que les signalements d’abus racistes ont doublé au cours des six dernières années. Cependant, la France, le Luxembourg et le Portugal ont enregistré moins de cas de racisme signalés par les personnes noires par rapport à l’enquête précédente. En savoir plus

L’Allemagne envisage une loi interdisant la citoyenneté aux « antisémites »

Parmi les difficultés rencontrées par les immigrés noirs dans les différents pays de l’UE figurent la discrimination dans l’obtention d’un logement et d’un emploi, ainsi que le harcèlement agressif qui peut laisser les victimes se sentir « profondément traumatisé » » a déclaré l’agence européenne.

“Disons-le encore une fois : le racisme n’a pas sa place en Europe” O’Flaherty a écrit dans l’avant-propos du rapport. « Être confronté à la véritable ampleur du racisme est à la fois choquant et honteux. »

Il a ajouté que la recherche « devrait être un signal d’alarme en faveur d’une action en faveur de l’égalité et de l’inclusion des personnes d’ascendance africaine. »

Par ailleurs, le rapport affirme également qu’un Noir sur quatre déclare avoir été contrôlé par la police au cours des cinq dernières années – et environ la moitié d’entre eux estiment que cela est dû au profilage racial. Il a également été constaté que les jeunes noirs étaient plus susceptibles d’abandonner leurs études plus tôt que leurs homologues blancs. Malgré les résultats, les auteurs de l’étude ont déclaré que de nombreux cas de racisme en Europe « rester invisible ».

« Les incidents de discrimination raciale, de harcèlement raciste et de violence ne sont souvent pas signalés. » O’Flaherty a écrit. “Les voix des gens ne sont pas entendues.”

Le sondage a porté sur des personnes noires vivant en Autriche, Belgique, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal, Pologne, Suède et Espagne.