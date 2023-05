Le racisme dirigé contre Vinicius Junior de Madrid doit apporter un changement

À moins que votre position écrasante ne soit un soutien sans réserve et une indignation de la part de Vinicius Junior après ce qui lui est arrivé à Valence dimanche, alors vous faites partie du problème. Depuis son arrivée à Mestalla jusqu’à son départ pour monter à bord du bus de l’équipe du Real Madrid, il a été, une fois de plus, soumis à des niveaux brutaux et criminels de racisme pur et simple.

S’il y a une sorte de « mais » qui se forme dans votre esprit, vous avez tout simplement tort. Rien de ce que Vinicius a fait à Valence – et rien de ce qu’il a jamais fait sur ou en dehors d’un terrain de football – n’explique ou ne contextualise les fans agressifs qui l’insultent à cause de la couleur de sa peau. Rien. (La décision du Real Madrid de déposer une plainte pour crime de haine confirme également la gravité de la façon dont Vinicius a été traité.)

J’ai écrit sur le racisme si souvent dans ma carrière. Pour ESPN, j’ai couvert le traitement raciste que Vinicius reçoit en Espagne aussi récemment qu’en février. Je ne sais pas combien de personnes ont lu l’article, mais je sais que près d’un million de personnes lire le tweet avec qui j’ai partagé cette colonne. J’en suis ravi.

C’est maintenant un sujet d’attention mondiale. Cela reste un abus des droits de l’homme et de la dignité humaine qui – et je ne peux parler que pour moi ici – me réduit à une rage au nom de Vinicius et de tous ceux qui souffrent du racisme. C’est un sujet qui peut provoquer des larmes de fureur impuissante. S’il vous plaît : prenez quelques secondes pour réfléchir à ce que ce crime fait ressentir aux hommes, aux femmes et aux enfants qui subissent quotidiennement un racisme occasionnel et délibéré – au travail, dans la rue, dans les loisirs, en public ou en privé – ?

J’avoue que le premier réflexe est de canaliser la fureur en mots. Essayer d’utiliser l’articulation, les plateformes publiques dont j’ai la chance de profiter, et ce niveau de colère afin de catalyser la prise de conscience, un soutien plus large et, Dieu nous aide, une action réussie pour commencer à éradiquer l’idée que le racisme n’est qu’une chose nous devons tolérer dans cet espace. Le président de la Liga, Javier Tebas, n’a pas tardé à essayer de minimiser la réaction de colère de Vinicius, déclarant que le joueur était injuste dans ses publications sur les réseaux sociaux et que « les cas de racisme sont extrêmement rares ». En ce qui me concerne, c’est le moment d’adopter une approche plus médico-légale, plus clinique, pas seulement de la colère ou des réclamations/contre-réclamations.

Vinicius méritait mieux que la façon dont les abus contre lui ont été traités à Valence dimanche soir. Mais quand les changements réels seront-ils apportés au profit de chaque joueur et fan ? José Miguel Fernandez/NurPhoto via Getty Images

Je veux me concentrer sur quelques points clés. Premièrement: il existe des preuves audio et visuelles catégoriques que Vinicius a été ciblé avant et pendant le match par un grand nombre de fans qui l’abusaient racialement. Ne vous laissez pas berner, en aucune circonstance, par des apologistes qui croient qu’il y a confusion sur ce qui a été dit ou que ce « n’était pas si mal », non plus.

Deuxièmement : je crois au principe de preuve. Ainsi, bien que je n’accuse personne de discrimination raciale, si vous étiez Vinicius ou quelqu’un qui le tient à cœur, vous seriez pardonné d’avoir quelques questions extrêmement directes à poser.

Après son arrêt absolument sublime pour empêcher le coup franc de Toni Kroos, le gardien valencien Giorgi Mamardashvili commet un carton rouge, mais est seulement averti. Ce qui se produit? Bon, le match est dans le temps additionnel, l’ultra précieuse victoire 1-0 de Valence est protégée et Yunus Musah tente de perdre quelques secondes en s’accrochant au ballon.

Le défenseur madrilène Antonio Rudiger l’éloigne de lui et pousse Musah au sol. Vinicius, qui a couru pour aider à récupérer le ballon, se tient au-dessus du jeune valencien couché, et à ce stade, Mamardashvili sprinte vers Vinicius et l’attaque pratiquement. C’est une autre faute de carton rouge et une bagarre éclate, qui implique finalement la majorité des joueurs.

Une autre faute de carton rouge est commise par l’attaquant de Valence Hugo Duro, qui a Vinicius dans une prise d’étranglement / une clé de bras autour de la gorge. Ses actions et celles de Mamardashvili peuvent être contextualisées par la nature extrêmement vitale des trois points, comme le montre la tension en fin de partie : des poussées d’agressivité extrêmes dans un environnement ultra-compétitif, oui, mais ils sont tous les deux encore cartons rouges.

Vinicius se déchaîne alors avec son avant-bras, attrape l’attaquant de Valence et est correctement expulsé une fois que VAR a examiné l’incident. Le tout a été revu, mais pourquoi seul Vinicius a-t-il été éjecté ? Pourquoi VAR n’a-t-il pas informé que les deux joueurs de Valence se voyaient infliger des sanctions?

Seules l’équipe d’arbitrage sur le terrain et, plus important encore, l’officiel du VAR Ignacio Iglesias Villanueva peuvent répondre à cette question de manière adéquate. Mais ils avaient tort, et dans le contexte de tout ce qui s’est passé, il n’est pas injuste de demander : Vinicius était-il particulièrement intéressé et concentré lors de l’examen, au détriment du VAR et des officiels sur le terrain évaluant et agissant sur d’autres transgressions ?

jouer 1:00 Le match du Real Madrid a été interrompu après que Vinicius Jr. ait accusé un fan de Valence d’abus raciaux Vinicius Jr. pointe un fan de la section de Valence pour abus racial, et le match du Real Madrid est interrompu.

Troisièmement : C’est peut-être outrageusement optimiste de ma part, mais je suis déterminé à croire qu’une bonne avancée positive peut sortir de la honte absolue de ce qui s’est passé à Mestalla. Certaines des voies pour réduire et (espérons-le) éradiquer les comportements racistes des stades de football sont la punition, la sensibilisation et la rééducation.

Il est grand temps que des incidents racistes provoquent la fermeture partielle ou complète des stades. Regardez les clubs et les bases de fans adapter leur comportement lorsque des sanctions draconiennes qui font mal à la poche (et nuisent à leur bataille pour les points de LaLiga) sont imposées à plusieurs reprises.

Il est également grand temps que les coéquipiers et les patrons blancs défendent activement les joueurs victimes d’abus racistes. Il est trop tard pour qu’ils se tiennent dans l’unité, parlent dans l’unité et refusent de continuer à jouer dans des matchs marqués par des injures racistes. Passons donc à certains de ceux qui se sont exprimés après le match.

Dans son interview « éclair » après le match, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt « à parler de football ». Répondant au diffuseur Movistar, il a déclaré: « Je pense que ce qui s’est passé ici est plus important. Plus important qu’une défaite. Que s’est-il passé aujourd’hui, quand un entraîneur doit penser à retirer un joueur à cause de cela – quelque chose de mal se passe dans cette ligue.

« Vinicius ne voulait pas continuer le match et je lui ai dit que je pensais que c’était injuste qu’il arrête le match parce que ce n’était pas sa faute, qu’il était la victime. Alors il a continué, mais ce la ligue a un problème. Un incident de racisme comme celui-ci mérite d’arrêter le match à mon avis.

« Ce stade insultait racialement un joueur : il faut arrêter le match, il n’y a pas d’autre solution, et je dirais la même chose si nous avions gagné 3-0. Je l’ai dit à l’arbitre et il a parlé du protocole. Il n’y a pas « mais » à ce sujet. Voyons ce qui se passe maintenant. Rien, je pense.

« Cela s’est produit souvent dans d’autres stades et rien ne se passe. La situation est très grave. »

Solidarité totale et pure et simple du patron de Vinicius. Un multimillionnaire de 63 ans qui n’a probablement jamais eu à subir directement des abus raciaux, mais qui est hérissé d’indignation, exigeant l’attention sur le problème, exigeant des punitions et offrant un soutien sans réserve à son joueur. Cela aura un impact.

Ancelotti était là pour son joueur vedette et a envoyé un message puissant dans cette bataille. Nous en avons juste besoin de plus. José Miguel Fernandez/NurPhoto via Getty Images

Alors prenez Thibaut Courtois. Après le match, également à la télévision en direct, le gardien de but du Real Madrid a raconté s’être plaint à l’arbitre des abus racistes dont son coéquipier souffrait et de la culture des insultes au vitriol qu’il voit chaque semaine. Courtois a souligné que si les « protocoles » actuels mis en place par LaLiga n’incluent pas le retrait des équipes du terrain et potentiellement l’abandon du match, alors ils devraient être mis à jour en conséquence.

Jose Gaya et Justin Kluivert, deux des héros de Valence, se sont finalement prononcés contre les abus racistes, mais le premier a tenté d’empêcher Vinicius d’identifier le gars derrière le but qui le harcelait. Ce dernier, un jeune joueur noir, exhortait au même moment le quatrième officiel à réserver Vinicius pour perte de temps alors que Madrid était mené 1-0.

Tout le monde, dans le feu de l’action, n’est pas capable de faire ou de dire ce qu’il faut. Ou veut. Dimanche soir, j’ai l’impression que Valence a sensiblement mal évalué la question en publiant une déclaration plus axée sur la sémantique de savoir si le entier stade scandait des injures racistes ou non. Lundi, leur communiqué était bien plus pertinent et approprié. A midi, heure européenne, ils ont publié : « Le Valencia CF bannira à vie ceux qui ont fait des gestes racistes envers Vinicius. »

Mieux, et tard, mais mieux vaut tard que jamais.

L’agence de gestion de Vinicius, TFM, étaient clairs pour représenter ce que ressent la star du Real Madrid. « Ce n’est qu’un autre reflet de ce qui a été vu tout au long de cette saison de LaLiga, dans laquelle il est devenu clair pour le monde que dans toute l’Espagne, ils n’acceptent pas le rôle d’un jeune homme noir, qui n’accepte pas que le plus décisif et le plus l’athlète pertinent de LaLiga est un jeune homme noir.

« Le consentement voilé de LaLiga à toute cette discrimination a été pendant des mois un message à tous les Espagnols, qu’il ne veut pas avoir les meilleurs, s’ils sont noirs. »

Laissez ce filet d’examens médico-légaux de ce qui se passe réellement, et non les mythes ou les agendas, devenir une inondation. Laissez les joueurs et les dirigeants, les propriétaires de clubs et les directeurs de communication, les groupes de supporters et les médias identifier, critiquer et condamner les actions, commentaires ou environnements racistes sans crainte ni hésitation. Laissez-les physiquement, moralement et vocalement se tenir aux côtés de coéquipiers maltraités. A chaque fois.

Le changement sera lent, mais le changement peut se produire. (Sept arrestations ont été effectuées en relation avec des abus contre Vinicius, selon la police espagnole mardi.) La question honnête, étant donné la façon dont Vinicius est victime et même blâmé, est de savoir s’il sera toujours en Liga pour profiter de toutes les réformes apportées après les événements dégoûtants à Mestalla dimanche soir.