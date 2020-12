Alors que le coronavirus se propageait à travers les États-Unis, le sectarisme envers les Américains d’origine asiatique n’était pas loin derrière, alimenté par la nouvelle que le COVID-19 est apparu pour la première fois en Chine.

Certaines preuves initiales suggèrent que le virus a commencé chez les chauves-souris, qui ont infecté un autre animal qui pourrait l’avoir propagé à des personnes sur l’un des «marchés humides» de Wuhan, en Chine. Ces marchés vendent de la viande, du poisson et des légumes frais, et certains vendent également des animaux vivants, tels que des poulets, qui sont abattus sur place pour assurer la fraîcheur des consommateurs.

Les informations ont rapidement été déformées aux États-Unis, suscitant des mèmes racistes sur les réseaux sociaux qui dépeignaient les Chinois comme des mangeurs de chauves-souris responsables de la propagation du virus et ravivant des tropes centenaires sur la saleté de la nourriture asiatique. Alimentant le feu, le président Donald Trump a qualifié à plusieurs reprises le COVID-19 de «virus chinois».

«Cette rhétorique à l’ancienne selon laquelle nous mangeons des chauves-souris, des chiens et des rats – que le racisme est toujours bien vivant», a déclaré Clarence Kwan, créateur du zine de cuisine antiraciste «Chinese Protest Recipes». La rapidité avec laquelle ces faux stéréotypes ont refait surface pendant la pandémie est « le reflet du peu de progrès que nous avons fait », a déclaré Kwan.

Sur le marché de Wuhan, où le virus serait probablement originaire, les vendeurs ont également annoncé la vente d’animaux sauvages. Sur les 33 échantillons du marché qui ont été testés positifs pour le coronavirus, les responsables disent que 31 provenaient de la zone où les stands de faune étaient concentrés. Mais la faune et les autres animaux «exotiques» ne font pas partie du régime asiatique traditionnel, que ce soit dans les pays asiatiques ou aux États-Unis.

Toute la désinformation a eu de graves conséquences.

Stop AAPI Hate, une coalition de groupes de défense des intérêts américains d’origine asiatique, a publié un rapport en août indiquant qu’elle avait reçu plus de 2500 rapports de haine et de discrimination à travers le pays depuis la création du groupe en mars, à peu près au moment où l’épidémie a commencé à s’aggraver sérieusement. aux États-Unis Le groupe a déclaré avoir reçu des données de 47 États, 46% des incidents ayant eu lieu en Californie, suivis de 14% à New York.

En outre, les petites entreprises américaines d’origine asiatique ont été parmi les plus durement touchées par le ralentissement économique pendant la pandémie. Alors qu’il y avait une baisse de 22% de toutes les activités des propriétaires de petites entreprises à l’échelle nationale de février à avril, l’activité des propriétaires d’entreprises asiatiques-américaines a chuté de 26%, selon une étude du National Bureau of Economic Research.

De nombreuses entreprises qui ont survécu ont été soumises à la stigmatisation, a déclaré Kwan. «Les restaurants ont été vandalisés. Comme si la pandémie n’était pas assez dure, il y a une menace supplémentaire pour les entreprises asiatiques de cette haine persistante.

Les conversations sur la stigmatisation de la cuisine asiatique ont atteint un crescendo ce mois-ci lorsque Philli Armitage-Mattin, une candidate à «MasterChef: The Professionals», a utilisé l’expression «Dirty Food Refined» et le hashtag #prettydirtyfood dans sa bio Instagram, qui la décrit comme un spécialiste de la cuisine asiatique.

«Dans une année où les communautés chinoises et est-asiatiques ont été essentiellement blâmées pour la pandémie et réprimandées comme« sales », ce type de récit est complètement inacceptable», a écrit Kwan sur Instagram.

La biographie d’Armitage-Mattin a depuis été modifiée et la chef basée à Londres s’est excusée sur Instagram, tout en insistant sur le fait qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’insulter qui que ce soit.

«La façon dont je veux dire que la nourriture est« sale »est la nourriture de rue indulgente; la nourriture qui vous réconforte comme «sortir pour un hamburger sale» », a-t-elle écrit.

Mais Kwan a dit surtout dans le climat actuel, de telles phrases peuvent être dangereuses.

«C’était une façon très désinvolte, ignorante et sourde de parler de la nourriture asiatique», a-t-il déclaré.

La rhétorique raciste qualifiant la nourriture asiatique de sale ou de maladie remonte aux années 1850, a déclaré Ellen Wu, professeur d’histoire à l’Université de l’Indiana. Wu a déclaré que la fausse idée que les Chinois mangent de la viande de rat ou de chien est enracinée dans les peurs xénophobes des travailleurs blancs qui utilisaient les travailleurs immigrés chinois comme bouc émissaire de leurs problèmes économiques.

«Pour les Américains blancs, ces nouveaux immigrants étaient différents d’une manière menaçante, et il y a peur de« l’autre », de la différence», a déclaré Wu, qui est d’origine asiatique.

La professeure d’anglais Anita Mannur de l’Université de Miami a déclaré que la crise actuelle lui rappelait les dessins animés racistes de la fin des années 1800 qui faisaient de la publicité pour le poison à rat en imaginant un Chinois sur le point de manger l’un des rongeurs.

Mannur, qui est indien américain, a déclaré que d’autres faux récits persistants tels que les quartiers sino-américains ou les quartiers chinois sont des repaires de vice envoient le message que les Asiatiques sont moins civilisés et font « des dégâts très immédiats ».

« Les gens ont vu leurs maisons graffitis avec des choses comme » Les mangeurs de chiens vivent ici « », a-t-elle dit. « Les gens sont battus et crachés dessus. On dit aux gens de retourner en Chine. »

Benny Yun, propriétaire du restaurant Yang Chow dans le quartier chinois de Los Angeles et dans deux autres endroits du sud de la Californie, a déclaré que même si ses entreprises avaient survécu à la pandémie, ils recevaient des appels presque tous les jours pour demander s’ils avaient un chien ou un chat au menu ou imitant un épais accent asiatique.

«Le pire, c’est que s’ils réalisent que vous parlez un anglais parfait, alors ils vous donnent juste un ordre aléatoire et nous le préparons et ils ne viennent même pas le chercher. Perte de temps et d’argent », a déclaré Yun.

Pendant des années, les inspecteurs de la santé ont été accusés d’avoir amarré des points d’amarrage dans des restaurants chinois pour avoir utilisé des méthodes de cuisson et de présentation traditionnelles, telles que suspendre le canard rôti dans la fenêtre avant. L’affirmation commune mais scientifiquement réfutée selon laquelle le MSG cause la maladie a rendu l’exhausteur de goût des aliments chinois très impopulaire dans les années 1970, obligeant de nombreux restaurants asiatiques américains à l’éliminer de leurs cuisines.

Kwan a déclaré qu’il était important pour les Américains d’origine asiatique de protester contre la façon dont ils sont traités; pour lutter contre la dernière vague de préjugés et de racisme en continuant à célébrer sans vergogne leur nourriture et leur culture.

« Nous n’avons pas à changer », a-t-il dit. « Nous pouvons vivre, respirer et manger exactement comme nous le faisons sans avoir à nous adapter à la suprématie blanche, au regard blanc, à la blancheur. Nous pouvons être fiers de notre patrimoine culinaire. »

Fernando a rapporté de Carmel, Indiana, et Mumphrey a rapporté de Phoenix. Fernando est stagiaire au sein de l’équipe Race and Ethnicity de l’Associated Press. Suivez-la sur Twitter à https://twitter.com/christinetfern.