Le racisme au football dans la montée des abus raciaux au milieu des matchs de la FIFA

GENÈVE –

Deux matchs de football internationaux arrêtés en raison d’abus raciaux entre joueurs. Un match États-Unis-Mexique écourté au milieu des chants homophobes des fans. Un conseiller du joueur brésilien Vinicius Junior harcelé racialement par un steward dans un stade en Espagne.

Tous ces incidents de la semaine dernière sont la preuve d’une « crise urgente » à laquelle est confronté le football, a déclaré mardi un groupe anti-discrimination qui travaille avec la FIFA et l’UEFA, l’instance européenne du football.

Les deux matchs masculins ont été abandonnés lundi – lorsque la Nouvelle-Zélande et l’équipe irlandaise des moins de 21 ans ont refusé de continuer à jouer après avoir entendu des abus raciaux de la part d’adversaires du Qatar et du Koweït, respectivement – ​​quelques jours après que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réinitialisé la tâche du football pour lutter contre la discrimination.

« Il n’y a pas de football s’il y a du racisme ! Alors arrêtons les jeux », a déclaré Infantino vendredi dernier après avoir rencontré Vinicius à Barcelone et l’avoir enrôlé pour travailler avec la FIFA et d’autres joueurs.

Vinicius, qui est noir, a été la cible d’abus racistes soutenus de la part des supporters dans les stades espagnols tout au long de la saison alors qu’il jouait pour le Real Madrid, les arbitres ou les organisateurs de football n’ayant pas fait grand-chose pour le protéger.

Les fédérations de football néo-zélandaise et irlandaise n’ont pas cité l’engagement d’Infantino lorsqu’elles ont expliqué lundi pourquoi leurs équipes ne poursuivraient pas les matchs d’exhibition, tous deux disputés en Autriche.

Pourtant, le message était clair pour les conseillers de longue date de la FIFA sur la discrimination lors des matchs de football internationaux, le réseau Fare basé à Londres.

« Deux matches internationaux abandonnés en raison d’abus raciaux en une soirée nous disent quelque chose sur la façon dont les jeunes joueurs ne sont plus prêts à tolérer le racisme sur le terrain », a déclaré mardi la directrice exécutive de Fare, Piara Powar, dans un communiqué. « En plus du comportement d’un steward espagnol qui a abusé racialement d’un ami de Vinicius Junior en brandissant une banane lors d’un match au cours duquel l’équipe brésilienne a pris le genou, et le match USA contre Mexique de la semaine dernière a été arrêté deux fois et écourté par l’arbitre en raison de l’homophobie, nous pouvons voir la crise urgente à laquelle le football est confronté. »

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’instance basée à Zurich est compétente pour les matches amicaux internationaux entre équipes de différentes confédérations continentales telles que les matchs Nouvelle-Zélande-Qatar et Irlande-Koweït.

La Nouvelle-Zélande a abandonné le match à la mi-temps après avoir accusé le joueur qatari Yusuf Abdurisag d’avoir fait un commentaire raciste au défenseur Michael Boxall, qui est d’origine samoane.

Après une mêlée entre les équipes à la 40e minute, le capitaine néo-zélandais Joe Bell s’est plaint à l’arbitre Manuel Schuttengruber, qui a secoué la tête, indiquant qu’il n’agirait pas contre le joueur qatarien.

Dans un communiqué, Football New Zealand a déclaré qu’il soutenait les joueurs qui ont refusé de jouer la seconde mi-temps lorsque l’arbitre a refusé d’agir.

« Nous ne voulons jamais voir un match abandonné, mais certains problèmes sont plus importants que le football et il est important de prendre position », a déclaré le PDG du football néo-zélandais Andrew Pragnell dans un communiqué.

L’entraîneur du Qatar, Carlos Queiroz, a déclaré lors de la retransmission télévisée du match que les deux groupes de joueurs soutenaient leur propre coéquipier.

« L’arbitre n’a pas écouté (ce qui a été dit). C’est juste une dispute entre deux joueurs. Ils ont décidé d’abandonner le match sans témoin », a déclaré l’ancien entraîneur du Portugal et du Real Madrid.

Dans le football européen, les affaires disciplinaires après des allégations d’abus raciaux entre joueurs ont été abandonnées faute de témoins.

« C’est un nouveau chapitre dans le football qui est, à coup sûr, quelque chose que personne ne peut comprendre », a déclaré Queiroz lundi. « Ce match sera sous observation de la FIFA, c’est sûr. »

Près de 24 heures après l’incident, la fédération de football du Qatar a publié un communiqué confirmant que des propos avaient été échangés entre joueurs dans le feu de l’action, mais qu’Abdurisag n’avait utilisé « aucun langage racial ou discriminatoire ».

Au lieu de cela, a déclaré la fédération, l’attaquant qatari, qui est noir, « a souligné qu’en fait, il avait lui-même été victime d’abus racistes pendant le match ».

La fédération irlandaise de football a déclaré que le match de son équipe des moins de 21 ans contre l’équipe olympique du Koweït avait été arrêté « après une remarque raciste d’un joueur koweïtien envers l’un de nos remplaçants ».

« La (fédération) ne tolère aucun racisme envers aucun de nos joueurs ou de notre personnel et signalera cette grave affaire à la FIFA et à l’UEFA », a déclaré l’instance irlandaise du football sur son compte Twitter.

Vendredi dernier, Infantino a engagé la FIFA à créer un groupe de travail impliquant des joueurs qui vise à « élaborer des mesures concrètes et efficaces pour mettre fin une fois pour toutes au racisme dans le football ».

« C’est un problème lié au football et nous ne devons pas chercher des excuses comme : ‘C’est un problème de société, donc ça va dans le football.’ Dans le monde du football, nous devons agir de manière très énergique », a-t-il déclaré.

L’abus racial des joueurs est présent dans le football depuis des décennies, et cela fait 10 ans depuis un incident notoire en Italie. Les abus raciaux dirigés par les fans contre le milieu de terrain de l’AC Milan Kevin-Prince Boateng l’ont amené à quitter le terrain lors d’un match amical. Ses coéquipiers ont suivi.

Sepp Blatter, alors président de la FIFA, a exhorté les organisateurs de compétitions du monde entier à imposer des sanctions plus sévères, mais peu ont suivi.

Powar a déclaré qu’un élément positif après les matchs de lundi était que les fédérations ont rapidement et pleinement soutenu leurs joueurs.

« Ce sera peut-être le début d’une nouvelle prise de conscience par les associations nationales de la nécessité de jouer leur rôle pour lutter contre la discrimination », a-t-il déclaré.

Le Qatar affrontait la Nouvelle-Zélande pour se préparer à la Gold Cup de la CONCACAF. Le Qatar a été invité à ce tournoi, qui commence la semaine prochaine aux États-Unis et au Canada.