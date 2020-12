Une formation étoilée de pilotes indiens, dont Narain Karthikeyan, Arjun Maini et Naveen Rao, sera le fer de lance de la campagne de Racing Team India lors de l’Asian Le Mans Series 2021 en février, en vue de participer aux prestigieuses 24 Heures du Mans en France. Plus tard dans l’année. Racing Team India créera l’histoire en devenant la première équipe de pilotes entièrement indiens à concourir au niveau mondial dans le monde de l’endurance, selon un communiqué de presse de l’équipe mardi.

L’Asian Le Mans Series, qui se tiendra sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi du 5 au 6 février et du 19 au 20 février, comprend quatre courses réparties sur les deux week-ends de course, chaque course durant quatre heures. L’équipe indienne pilotera une voiture ORECA 07 dans la catégorie LMP2 et bénéficiera de l’assistance technique de l’équipe Algarve Pro Racing, vainqueur du championnat.

Lauréate Padma Shri et le premier pilote indien de Formule 1 Narain était ravi d’avoir une autre chance au Mans. « Je rêve de retourner au Mans depuis quelques années maintenant. C’est probablement le projet le plus excitant de ma carrière de pilote de course », a déclaré Narain. « Nous avons une équipe jeune et naissante et ce sera sans aucun doute un gros test pour nous, mais je suis convaincu de bien faire », a-t-il ajouté.

Gautam Singhania, qui est membre du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) et est lui-même un pilote de course accompli, dirigera Racing Team India.

L’expérience d’Arjun Maini en course d’endurance, basée à Bangalore, sera utile pour l’équipe, ayant piloté pour Algarve Pro Racing Team lors de l’European Le Mans Series (ELMS) 2020.

Il sait ce qu’il faut pour bien réussir dans une compétition comme celle-ci et jure de se concentrer sur son travail en faisant de petits pas. « Je suis heureux d’être de retour à la course si peu de temps après la saison européenne du Mans 2020, et je pense que l’Algarve Pro Racing Team, le champion en titre de l’Asian Le Mans Series, nous donne les meilleures chances possibles d’obtenir une entrée aux 24 Heures du Mans. «

Naveen Rao, qui est le champion en titre du IMSA Prototype Challenge 2020, a hâte de participer au Racing Team India. «Je suis très heureux de m’associer à Narain et Arjun pour amener le tout premier Racing Team India au Mans! Le Mans a une qualité magique et c’est le rêve de beaucoup d’enfants.

Cyrille Taesch Wahlen, PDG de l’Asian Le Mans Series, a accueilli Racing Team India dans son giron. « Avoir une équipe LMP2 sous pavillon indien n’est pas seulement une première pour l’Asian Le Mans Series, mais c’est aussi une première pour les courses ACO à travers le monde. Nous avons une base croissante de supporters en Inde, et maintenant ils ont une équipe à soutenir! Je souhaite bonne chance à l’équipe et j’ai hâte de les voir à Abu Dhabi. «

Racing Team India est également très fier d’être associé à JK Tire, l’un de nos partenaires inauguraux. JK Tire a été et continue d’être le plus grand partisan du sport automobile indien depuis plus de 50 ans. Ils ont joué un rôle déterminant dans le développement et le soutien de Narain et d’Arjun au cours des deux dernières décennies et leur engagement envers le programme Racing Team India démontre également leur engagement envers l’avenir du sport.