Le rachat par Viasat de son rival britannique Inmarsat fait l’objet d’une enquête approfondie sur la concurrence

Ensemble, Intelsat et son rival Panasonic représentent plus de 75% du marché IFC long-courrier, a déclaré le régulateur.

Une telle décision “pourrait faire face à des prix plus élevés et se voir proposer des solutions de connectivité de moindre qualité, affectant finalement le coût, la qualité et la disponibilité des services pour les passagers des compagnies aériennes”, a-t-il ajouté.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a renvoyé vendredi le rachat à une enquête sur la concurrence dite “de phase 2”, craignant que cela ne rende la tâche plus difficile pour des concurrents tels que SpaceX d’Elon Musk, la société britannique OneWeb et l’opérateur canadien. Télésat faire des affaires avec le secteur de l’aviation.

“En fin de compte, les compagnies aériennes pourraient être confrontées à une pire affaire à cause de cette fusion, qui pourrait avoir des répercussions sur les consommateurs britanniques à mesure que la connectivité en vol se généralise.”

Dans un déclaration Vendredi, Viasat et Inmarsat se sont dits “confiants que la transaction augmentera la disponibilité d’IFC plus abordables, plus rapides et plus fiables”. [in-flight connectivity] à l’échelle mondiale aux opérateurs, aux compagnies aériennes et aux passagers. »

Les deux sociétés “participeront activement” à l’enquête de la CMA et “détermineront et communiqueront toute attente mise à jour concernant la conclusion de l’accord à mesure que l’engagement avec la CMA se poursuivra”, ont-ils déclaré.

Le PDG et président exécutif de Viasat, Mark Dankberg, a déclaré que l’accord augmenterait la disponibilité des services de connectivité en vol dans le monde. “Les analystes du secteur prévoient qu’un marché IFC déjà très concurrentiel deviendra encore plus compétitif avec l’entrée de nouveaux concurrents LEO fortement financés”, a-t-il ajouté.

Inmarsat “fait face à une concurrence intense chaque jour pour fournir une connectivité en vol”, a déclaré Rajeev Suri, PDG d’Inmarsat.

“Il y a de bonnes raisons de s’attendre à ce que cette intensité augmente compte tenu de la puissance des nouvelles entreprises bien financées entrant dans le secteur. Face à cette dynamique de marché changeante, le Royaume-Uni a beaucoup à gagner de la présence d’une société de communications par satellite solide, positionnée renforcer la position du pays dans le secteur spatial critique, tout en soutenant sa défense nationale et en développant les emplois et les investissements. »

Une gamme d’entreprises allant de SpaceX d’Elon Musk à Amazone , qui possède la constellation de satellites Kuiper, se précipite pour lancer des satellites dans l’espace afin de transmettre Internet aux habitants des zones rurales et difficiles d’accès pour se connecter à Internet. C’est devenu un objectif clé pour le gouvernement britannique, qui a investi dans la société nationale de satellites OneWeb.

Mais il est difficile pour les entreprises de réussir sur le marché car cela nécessite beaucoup de capital et de main-d’œuvre. En 2020, OneWeb a fait faillite après avoir brûlé des milliards de dollars d’investisseurs, dont le Japon SoftBank . La société a été sauvée plus tard cette année-là avec l’aide du gouvernement britannique, qui a versé 500 millions de dollars dans le cadre d’un plan de sauvetage.

La Grande-Bretagne et l’Union européenne sont également devenues plus agressives en cherchant à défendre leur “souveraineté numérique” – l’idée que les pays ne devraient pas perdre le contrôle des technologies stratégiques telles que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et le cloud computing. Au Royaume-Uni, un projet de loi connu sous le nom de National Security and Investment Act permet aux gouvernements d’intervenir dans les prises de contrôle étrangères s’ils estiment qu’il s’agit d’un risque pour la sécurité nationale.

fabricant de puces américain Nvidia La tentative de prise de contrôle du concepteur de puces britannique Arm s’est effondrée après un examen de la sécurité nationale par le gouvernement et un procès fédéral de la FCC. Pendant ce temps, la vente de la société galloise de semi-conducteurs Newport Wafer Fab à une société chinoise fait l’objet d’une enquête de sécurité au Royaume-Uni.

Dans le cas de Viasat et Inmarsat, l’accord a déjà été approuvé pour des raisons de sécurité nationale au Royaume-Uni et aux États-Unis