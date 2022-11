Le rachat de Twitter par Elon Musk a ramené les croyants de QAnon, selon un rapport

Lorsque Elon Musk a annoncé qu’il rachetait Twitter en avril, un groupe a décidé de retourner sur la plateforme : Croyants à QAnon.

QAnon — l’extrême droite, pro-Donald Trump, fausse théorie du complot qui affirme que l’ancien président était dans une guerre secrète contre une cabale de satanistes pédophiles à Hollywood et le parti démocrate – est devenu moins important sur Twitter après 2020 quand la plate-forme de médias sociaux a commencé sévir contre les comptes en faire la promotion. Un nouveau rapport de Questions de médiasun groupe de surveillance progressiste à but non lucratif, a constaté que près de la moitié des comptes discutant de QAnon sur Twitter fin octobre – à la même époque Le rachat de Twitter par Musk est devenu une réalité — ont été créés en avril.

Les partisans de QAnon voient la prise de contrôle d’Elon Musk comme un feu vert pour rejoindre Twitter https://t.co/G2tNaOZybT pic.twitter.com/BSBar9FXyd — Questions de médias (@mmfa) 2 novembre 2022

Parallèlement à un nombre croissant de comptes parlant de la théorie du complot, le rapport a également révélé que les influenceurs de QAnon qui avaient été interdits pendant la répression étaient revenus sur la plate-forme.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cela fait cinq ans que QAnon a commencé sur le tableau d’images anonyme 4chan. Depuis lors, la théorie du complot a atteint un point tel qu’une étude de 2022 a révélé que un américain sur cinq y croyait. QAnon a fait de gros gains chez les croyants pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a conduit de nombreux croyants à devenir également anti-vaccins.

Musc a repris Twitter le 27 octobre et a licencié plusieurs cadres. Licenciements dans l’entreprise de médias sociaux commencé vendredi.