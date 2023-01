Le rachat de Shaw par Rogers se rapproche après le rejet de l’appel

OTTAWA –

La Cour d’appel fédérale a rejeté la tentative du Bureau de la concurrence d’annuler une approbation clé de la prise de contrôle de Shaw Communications Inc. par Rogers Communications Inc.

Le juge de la Cour d’appel, David Stratas, a déclaré mardi que les arguments du bureau n’atteignaient pas le seuil d’une erreur primordiale allant au cœur de l’affaire qui serait nécessaire pour annuler la décision du Tribunal de la concurrence d’approuver l’accord de 26 milliards de dollars.

“Il s’agit d’un seuil élevé. Il ne suffit pas de tirer sur les feuilles et les branches et de laisser l’arbre debout ; c’est plutôt l’arbre entier qui doit tomber”, a-t-il déclaré, rendant une décision du banc avant que les entreprises concernées n’aient donné leurs arguments oraux.

Le Tribunal de la concurrence, dans son approbation du 30 décembre, a clairement indiqué que la transaction n’empêcherait probablement pas ou ne réduirait pas considérablement la concurrence, étayée par de nombreuses preuves, a déclaré Stratas.

« Même si le Tribunal de la concurrence s’est trompé sur les points de droit étroits que le commissaire soulève maintenant devant cette cour, nous ne sommes pas convaincus que le résultat aurait pu être différent. Il serait donc inutile de renvoyer cette affaire au Tribunal de la concurrence.

Les arguments du Bureau de la concurrence s’étaient concentrés sur ce qu’ils ont qualifié de quatre erreurs juridiques clés qui portaient en particulier sur la façon dont la vente proposée de Freedom Mobile de Shaw à Vidéotron avait été prise en compte dans la décision du tribunal.

L’avocat du Bureau, Alexander Gay, a fait valoir que le tribunal aurait dû évaluer l’accord tel qu’il était initialement proposé, avant l’ajout de la vente de Freedom Mobile de Shaw à Vidéotron Ltd, propriété de Québecor.

Si l’accord avait été évalué comme un remède aux problèmes de concurrence, plutôt que comme une partie intégrante de l’accord, il n’aurait pas résisté, a déclaré Gay.

“Il s’agit presque entièrement d’une série d’accords de service entre concurrents. Ceux-ci n’auraient pas pu être envisagés”, a déclaré Gay.

“C’est une énorme erreur. Et je pense que cela donne suffisamment de doute dans ce cas pour qu’il soit renvoyé pour cette raison même.”

Le juge Strata a déclaré que l’examen de la fusion seule, qui ne pouvait pas aller de l’avant sans la cession de Freedom Mobile, serait une “incursion dans la fiction et la fantaisie”, et que le tribunal n’est pas enchaîné à la structure antérieure de la transaction.

L’accord, que Rogers espère conclure d’ici le 31 janvier, nécessite toujours l’approbation du ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne.

Champagne a déclaré dans un communiqué qu’il examinait la décision de la Cour d’appel fédérale et qu’il prendrait une décision sur l’accord en temps voulu.

“La promotion de la concurrence et de l’abordabilité dans le secteur des télécommunications a été – et reste – ma priorité absolue”, a-t-il déclaré.

Rogers Communications, Shaw Communications et Quebecor ont applaudi la décision de justice de mardi.

“Nous saluons cette décision claire, sans équivoque et unanime de la Cour d’appel fédérale”, ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint.

« Nous continuons de travailler avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour obtenir l’approbation finale nécessaire pour conclure les transactions proconcurrentielles et créer un quatrième fournisseur de services sans fil plus fort au Canada et un concurrent filaire plus redoutable.

Le groupe de défense OpenMedia a déclaré dans un communiqué que l’accord tel qu’il se présente signifie moins de choix et des prix plus élevés.

“L’accord que le Tribunal a accepté est toujours terrible pour les Canadiens ordinaires”, a déclaré Matt Hatfield, directeur des campagnes d’OpenMedia.

Il a exhorté Champagne à bloquer l’accord et à fixer à la place des tarifs plus bas pour les fournisseurs de services Internet pour accéder à l’infrastructure Internet.

Le comité de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes, qui s’était précédemment prononcé contre l’accord, doit se réunir mercredi pour réexaminer la transaction.

Matthew Boswell, commissaire de la concurrence, s’est dit déçu de la décision.

“Bien que les développements d’aujourd’hui soient décourageants, nous maintenons les conclusions de notre enquête et la décision de contester la fusion”, a-t-il déclaré mardi soir dans un communiqué.

“Nous avons porté un cas solide et responsable devant le Tribunal après avoir procédé à un examen approfondi des faits.”

Boswell a déclaré que bien qu’ils continuent d’être en désaccord avec les conclusions du Tribunal, ils acceptent la décision et ne poursuivront pas un autre appel.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 janvier 2023.