Avant l’annonce de lundi, le plus gros achat de logiciels cloud dans le capital-investissement a eu lieu en 2019, lorsqu’un groupe d’investisseurs dirigé par Hellman & Friedman a accepté d’acheter Ultimate Software pour environ 11 milliards de dollars. Les autres acquisitions cloud de Thoma Bravo comprennent l’achat de 3,7 milliards de dollars Ellie Mae en 2019 et l’achat annoncé de 2,4 milliards de dollars Talend le mois dernier. Vista Equity Partners de Robert Smith a été l’autre grand acheteur de capital-investissement dans les logiciels, acquérant des sociétés telles qu’Apptio, Mindbody et Vue plurielle .

La société de rachat a constitué un portefeuille de fournisseurs de logiciels cloud, se concentrant principalement sur les entreprises qui ont vu leurs taux de croissance ralentir et qui vendent à rabais à leurs pairs. Fondée en 2002, Proofpoint est devenue publique il y a neuf ans et vient de dépasser 1 milliard de dollars de revenus annuels en fournissant des logiciels pour arrêter les logiciels malveillants et aider les entreprises à protéger les employés contre le phishing et autres escroqueries sur mobile et cloud.

Au prix d’achat de 176 $ l’action, Thoma Bravo évalue Proofpoint à environ 9,5 fois le chiffre d’affaires pour 2021. C’est après une prime de 34% par rapport au cours de clôture de vendredi. Parmi les 58 entreprises de L’indice cloud de Bessemer Venture Partners, seuls 15 autres négocient en dessous de 10 fois les revenus à terme. Les entreprises avec les multiples les plus élevés, Snowflake et Bill.com, ont des ratios bien supérieurs à 40.

En tant qu’acheteur de capital-investissement, l’objectif de Thoma Bravo est de débloquer des opportunités de croissance et de rentabilité qui peuvent éventuellement rendre Proofpoint plus précieux lors d’une future introduction en bourse ou à un prix plus élevé pour un acheteur stratégique.

«L’opportunité de Proofpoint en tant que société privée est incroyablement convaincante, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour stimuler la croissance continue de l’entreprise et offrir une protection avancée contre les menaces de classe mondiale à encore plus de clients de manière encore plus large», Seth Boro, associé directeur chez Thoma Bravo, a déclaré dans le communiqué de presse.

À plus de 12 milliards de dollars, augmenter la valeur d’un montant considérable est un défi dans le monde très fragmenté des logiciels de sécurité. Parmi les fournisseurs de sécurité pure-play, la société la plus précieuse est CrowdStrike, avec une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars et un taux de croissance de 82%. Viennent ensuite Palo Alto Networks à 35 milliards de dollars, Fortinet à 33 milliards de dollars et Zscaler à 27 milliards de dollars.

Thoma Bravo a réalisé de nombreuses acquisitions de logiciels de sécurité dans le passé, mais rien de comparable à cette taille.

Les analystes de Piper Sandler ont écrit dans un rapport lundi que de plus en plus d’entreprises se concentrent sur la protection de leurs systèmes de messagerie depuis que Microsoft a révélé un piratage de son logiciel Exchange Server le mois dernier. Les pirates chinois ont eu accès aux comptes de messagerie professionnels grâce à des vulnérabilités dans Exchange, à partir de janvier.

« Cette acquisition fait suite à la récente faille d’échange MSFT, qui, à notre avis, suscite un intérêt accru pour la sécurité des e-mails », ont écrit les analystes.

