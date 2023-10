Le rachat de Manchester United prend un nouveau tournant

La situation de la propriété de Manchester United pourrait prendre un nouveau tournant dans un avenir proche, après qu’un candidat potentiel se soit lassé de l’incapacité de la famille Glazer à progresser dans les négociations sur une vente potentielle.

Les Glazers ont annoncé en novembre 2022 qu’ils envisageaient de vendre le club dans le cadre de « l’exploration d’alternatives stratégiques ». Compte tenu de l’impopularité quasi unanime de la famille auprès des supporters du club, la nouvelle a été accueillie favorablement, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le groupe Ineos de Sir Jim Ratcliffe et le cheikh qatari Jassim bin Hamad Al Thani ont tous deux soumis des offres pour prendre le contrôle de Manchester United, le premier cherchant une participation majoritaire tandis que le second souhaitait une participation à 100 %.

Sir Jim Ratcliffe tente d’acheter Manchester United depuis 10 mois (Crédit image : Valéry Hache/AFP via Getty Images)

Les offres étaient estimées à environ 5 milliards de livres sterling, mais les Glazer ont depuis stagné dans leur décision sur les négociations potentielles au cours des mois précédents.

Après avoir été frustré par le manque apparent d’inaction des Glazers, Ratcliffe serait désormais prêt à acheter une participation minoritaire dans Manchester United afin de sortir de l’impasse, selon Nouvelles du ciel.

Plus de 10 mois après l’ouverture des négociations pour acquérir une participation majoritaire dans Manchester United, le rapport suggère désormais que Ratcliffe recherche désormais environ 25 pour cent des parts du club de Premier League.

Les fans de United veulent désespérément que les Glazers partent (Crédit image : Getty Images)

Alors que les Glazers souhaiteraient une valorisation d’au moins 6 milliards de livres sterling, Ineos de Ratcliffe devra donc dépenser un minimum de 1,5 milliard de livres sterling pour que son offre soit même considérée, et encore moins acceptée.

La nouvelle offre proposée par Ratcliffe permettrait aux Glazers de conserver la participation majoritaire dans Manchester United, le milliardaire britannique étant alors en lice pour reprendre le club à une date ultérieure.

Cela jouerait également sur ce que souhaitent les six frères et sœurs Glazer comme résultat. Avram et Joel continueraient à fonctionner en tant que coprésidents et superviseraient la majorité des affaires du club, tandis que Kevin Glazer, Darcie Glazer, Edward Glazer et Bryan Glazer dilueraient leurs participations grâce à l’offre de Ratcliffe et se rapprocheraient de la fin de leur relation avec Manchester. Unis – et c’est finalement ce qu’ils veulent.

