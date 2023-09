Le rachat de Manchester United est « désactivé » alors que la famille Glazer espère attirer des offres de 10 milliards de livres sterling en 2025

La famille Glazer retire Manchester United du marché après avoir échoué à attirer une offre correspondant au prix demandé.

Selon le Courrier quotidienles magnats américains tenteront de revendre le club en 2025 en espérant que « les facteurs financiers et environnementaux pourraient attirer davantage d’enchérisseurs ».

3 La famille Glazer se prépare à retirer Man United du marché Crédit : AFP

3 Les magnats américains pourraient retarder une éventuelle vente jusqu’en 2025 au plus tôt

Ces facteurs incluraient une augmentation des revenus des droits de télévision, l’extension de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à 32 équipes et la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en 2026 aux États-Unis, augmentant ainsi l’intérêt des milliardaires américains.

Il a été rapporté que ces facteurs signifient que les Glazers espèrent attirer jusqu’à 10 milliards de livres sterling pour les géants de la Premier League.

La dernière mise à jour sera une source d’énorme frustration pour les supporters de Man United qui pensaient qu’une vente pourrait être envisagée.

Le banquier qatari Sheikh Jassim Bin Al Thani et le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe ont tous deux soumis des offres d’une valeur d’environ 5 milliards de livres sterling pour le contrôle total du club plus tôt cette année.

Cependant, aucune réponse n’a été rendue publique alors que les réserves grandissaient quant à leur projet de vendre le club.

talkSPORT a rapporté pour la première fois en mars que les Glazers avaient des réserves quant à la vente de la totalité de leur participation dans le club de Premier League, les discussions sur les investisseurs minoritaires devenant une réalité.

Cependant, il semble maintenant qu’un accord, quel qu’il soit, pourrait être suspendu pendant au moins deux ans, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour David Beckham qui a révélé plus tôt cette année qu’il souhaitait voir le club vendu.

« Cela n’a pas été le meilleur moment pour Manchester United, sur le terrain ou en dehors du terrain », a déclaré Beckham. L’Athlétisme. « Voir Erik arriver est une bouffée d’air frais. Il a eu des décisions difficiles à prendre mais il l’a fait de la manière la plus élégante et d’une manière où il a les fans de son côté.

3 Les supporters veulent désespérément que la famille Glazer vende le club Crédit : Twitter : Jon Nield/Stretford Paddock

« En dehors du terrain, en tant que fan et ancien joueur, je veux juste que cela soit résolu. Il doit y avoir une décision [regarding the ownership]. Quelle que soit la personne qui dirige votre club, vous voulez qu’elle soit passionnée, qu’elle s’implique, qu’elle prenne les bonnes décisions, qu’elle recrute les bons joueurs et qu’elle investisse dans le club.

« Parce que le club a besoin d’investissements, qu’il s’agisse du centre d’entraînement, du stade, sur le terrain… ce genre de grandes choses doivent être faites et des changements doivent se produire, surtout quand on voit des joueurs comme Man City et ce qu’ils sont. faire.

« Il ne s’agit pas seulement de ce qu’ils gagnent. Vous pouvez voir que Man City construit pour l’avenir, pas seulement de saison en saison. Ils ont de la stabilité avec Pep [Guardiola]dont je suis en admiration. »

Beckham a poursuivi : « Nous (United) étions au sommet de l’arbre, nous gagnions tout, ceux qui réussissaient, ceux où les joueurs voulaient venir. Heureusement, nous avons toujours cette attirance pour Manchester United qui existait lorsque j’y suis allé.

« Nous voulons que cela revienne et plus tôt une décision pourra être prise, mieux ce sera. Je pense que oui (qu’il est temps pour les Glazers de partir). Je pense que c’est uniquement parce que les fans le veulent. Une fois que vous perdez les fans, surtout à un Dans un club comme Manchester United, c’est difficile de les récupérer.

« Évidemment, ils [Glazers] ont accompli beaucoup de choses, et financièrement, le fait que nous parlions même des chiffres de ce que Manchester United va vendre montre le succès qu’ils ont eu. Mais il faut du changement. Nous l’avons tous vu, nous le savons tous.

centre de match de football talkSPORT Tenez-vous au courant de tous les derniers matches et résultats de Manchester United ainsi que des classements en direct de la Premier League dans notre nouveau centre de match.

Les Glazers vont retirer Manchester United du marché, n’ayant pas réussi à se rapprocher du prix demandé prévu, selon une source ayant des liens étroits de longue date avec la famille américaine.

Le déménagement est certain de provoquer la fureur des supporters de Unitedqui a je n’ai jamais ressenti beaucoup de chaleur envers les propriétaires du clubet blâmez-les pour un manque de succès récents et d’investissements dans les infrastructures.

« Les Glazers ont la peau épaisse et ne seront pas influencés par les réactions négatives des fans », a déclaré la source, ajoutant que le plan initial de la famille était d’attirer plusieurs soumissionnaires sérieux, et cela ne s’est pas concrétisé.

La famille a fait savoir en novembre dernier qu’elle était ouverte aux offres portant soit sur 100 pour cent du club, soit sur une vente partielle qui leur laisserait une participation importante. Seuls deux soumissionnaires sérieux se sont présentés, Cheikh Jassim du Qatarqui veut tout le club, et Sir Jim Ratcliffe, dont l’offre laisserait les Glazers avec un intérêt minoritaire.

Des sources proches de ces partis ont été frustrées quant à la position des Glazer, ce qui fait que plusieurs séries d’offres et n’ayant reçu aucune indication sur leur position.

À un moment donné, le camp du cheik Jassim a contourné le banquier d’affaires américain Raine, qui était en charge du processus de vente, pour traiter directement avec les Glazer. Et même au milieu de récentes rumeurs suggérant que la candidature qatarie était sur le point d’être acceptée, la situation n’a pas évolué.

La logique pour retirer United du marché maintenant, selon la source, est que la famille Glazer tentera de revendre le club en 2025, lorsqu’elle espère que les facteurs financiers et « environnementaux » attireront davantage d’enchérisseurs.

Les Glazer espèrent un prix plus élevé grâce à l’augmentation des revenus des droits TV, à l’extension de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à 32 équipes à partir de 2025, qui pourrait être très lucrative, et à la prochaine Coupe du monde 2026. Cet événement, qui se tiendra aux États-Unis, renforcera l’intérêt des milliardaires américains pour les investissements dans le football. Les Glazers pensent que cela pourrait les aider à vendre United entre 7 et 10 milliards de livres sterling.

Un sit-in de protestation des supporters de United a eu lieu à Old Trafford la semaine dernière et a exhorté la famille à vendre, une fois de plus, mais les Glazers ont longtemps ignoré les supporters.

Les propriétaires ont soutenu le manager Erik ten Hag et espèrent qu’il pourra livrer un argenterie majeure au club au cours des deux prochaines saisons, ce qui contribuerait à augmenter le prix de vente.