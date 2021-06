Le rachat d’Arm par Nvidia est soutenu par Broadcom, MediaTek et Marvell

Le géant américain des puces Broadcom s’est prononcé en faveur de l’acquisition par Nvidia pour 40 milliards de dollars du concepteur de puces britannique Arm après que d’autres entreprises aient exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’accord.

L’accord, qui a été annoncé en septembre dernier, est examiné par les régulateurs antitrust aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Royaume-Uni. Le rival Qualcomm a déclaré que Nvidia pourrait limiter la fourniture de la technologie d’Arm à ses concurrents ou augmenter les prix. Google et Microsoft ont soulevé les mêmes préoccupations auprès des régulateurs, selon Bloomberg.

Mais Hock Tan, président et directeur général de Broadcom, a déclaré dans un communiqué partagé avec CNBC que sa société soutenait l’accord après avoir reçu les assurances nécessaires.

« Arm est un partenaire clé de Broadcom, et l’accès à sa technologie est important pour notre succès actuel et futur », a déclaré Tan.

« Broadcom soutient le projet d’acquisition d’Arm par Nvidia parce que Nvidia a assuré à l’industrie qu’elle augmentera l’investissement global dans la technologie d’Arm et qu’elle continuera à mettre cette technologie à la disposition de l’industrie sur une base juste, raisonnable et non discriminatoire. »

Ailleurs, MediaTek et Marvell ont également exprimé leur soutien, selon un rapport du journal The Sunday Times ce week-end.

Rick Tsai, directeur de MediaTek à Taiwan, qui est le plus grand développeur de puces mobiles au monde, a déclaré que l’industrie des semi-conducteurs « bénéficiera de la combinaison de Nvidia et d’Arm », selon le rapport.

« Nous pensons que la fusion permettra à MediaTek et à d’autres acteurs de l’industrie de mettre sur le marché des produits plus compétitifs et plus complets », a déclaré Tsai.

Le PDG de Marvell, Matt Murphy, a déclaré au Sunday Times qu’il n’avait vu « aucune réticence de Nvidia à répondre » aux préoccupations soulevées par Qualcomm et d’autres.

MediaTek et Marvell n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.