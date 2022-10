Le rachat annuel de bonbons d’Halloween du groupe dentaire Sandwich revient le 7 novembre – Shaw Local

Wolski Dental Group, anciennement The Waters Dental Group of Sandwich, organise son 14e programme annuel de rachat de bonbons d’Halloween.

Visitez le groupe dentaire Wolski au 420 E. Church St. à Sandwich de 15 h à 18 h le lundi 7 novembre et recevez 1 $ pour une livre de bonbons, jusqu’à 5 livres.

Des dons de bonbons supplémentaires seront collectés pendant les heures normales de bureau du 1er au 10 novembre.

Tous les bonbons, y compris le chocolat, seront expédiés aux militaires américains avec l’aide de Solider’s Angels. Chacun est invité à apporter également des pages à colorier ou une note à inclure à l’intérieur des trousses de soins qui sont envoyées aux hommes et aux femmes qui servent notre pays. Les bonbons sont un plus, mais les images et les lettres sont des choses chaleureuses et floues qui leur rappellent leur maison. Chaque année, il y a des lettres de retour d’appréciation, alors incluez votre nom et votre adresse et vous pourriez recevoir une lettre de retour.

Un don sera également fait au garde-manger communautaire du comté de Kendall pour des forfaits de soins de vacances.

L’équipe du Groupe dentaire Wolski connaît les effets néfastes d’une trop grande quantité de bonbons sur les dents de n’importe qui. En menant ce mouvement anti-carie chaque année, les enfants de tous âges peuvent toujours s’amuser avec des trucs ou des friandises, mais aussi avoir la possibilité de partager avec les troupes.

Pour plus d’informations, appelez le 815-786-2146 ou consultez-nous sur Facebook.