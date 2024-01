Le Rabbit R1 alimenté par l’IA veut tuer votre iPhone pour de bon

Les jours de votre smartphone sont peut-être comptés. Du moins, c’est l’idée du R1, un appareil alimenté par intelligence artificielle de la startup d’IA Rabbit. L’appareil a été présenté pour la première fois au 2024 Salon de l’électronique grand public où il a rapidement fait des vagues pour son interface et son design audacieux et innovants, ainsi que pour son adoption complète et totale de l’IA.

Le R1 fait environ la moitié de la taille d’un iPhone, mais fonctionne entièrement en utilisant l’IA du « grand modèle d’action » de Rabbit. Au lieu d’interagir avec des applications et des sites Web individuels sur un smartphone, les utilisateurs pourront utiliser des commandes vocales pour faire tout ce qu’ils veulent, depuis la commande d’un Uber jusqu’à la planification d’un voyage à l’étranger ou la lecture d’une chanson sur Spotify.

Considérez-le comme une sorte de télécommande universelle pour chacune de vos applications.

“Le R1 est un appareil entièrement autonome, principalement piloté par le langage naturel”, a déclaré le fondateur et PDG de Rabbit, Jesse Lyu, dans un discours d’ouverture. « L’accumulation d’innombrables heures de travail de la part de nos équipes de recherche, de conception et de logiciels. C’est simple à utiliser. R1 est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour interagir avec vous et percevoir votre environnement.

L’appareil comprend un écran tactile, une molette de défilement analogique, des capacités Bluetooth et une caméra compatible avec l’IA surnommée « Rabbit Eye ». Pour utiliser l’appareil, les utilisateurs doivent appuyer et maintenir enfoncé un bouton sur le côté, comme un talkie-walkie, qui leur permet d’inviter le R1 avec des questions et des commandes.

Lyu affirme que le R1 est capable de produire une réponse 10 fois plus rapide que « la plupart des produits d’IA vocale » et peut répondre aux questions en une demi-seconde. Lors des démonstrations, Lyu est capable de poser des questions sur la nature de la réalité, de connaître le cours de l’action Coca-Cola et de jouer la chanson « Never Going to Give You Up » de Rick Astley après avoir pris une photo du chanteur.

Les utilisateurs doivent connecter les applications sur un navigateur Web avant d’utiliser l’une de ces fonctionnalités. Ce n’est donc pas aussi simple que de simplement télécharger Postmates ou Uber sur le R1. Cependant, une fois connecté, l’utilisateur pourra utiliser des commandes vocales pour effectuer n’importe quelle tâche pour laquelle vous auriez autrement besoin de faire défiler une application.

Cela peut sembler un peu fantaisiste, mais il s’est avéré être un succès fulgurant au CES. En seulement un jour, Rabbit a annoncé que le R1 avait vendu ses 10 000 premières unités uniquement en précommandes. Le lendemain, la société a ensuite ouvert les précommandes pour un deuxième lot de 10 000 unités et l’a également vendu.

“Lorsque nous avons commencé à créer R1, nous avons dit en interne que nous serions heureux si nous vendions 500 appareils le jour du lancement.” Rabbit a dit dans un post X. « En 24 heures, nous avons déjà battu ce chiffre 20 fois ! »

Seul le temps nous dira si le Rabbit R1 est ou non le tueur de smartphone qu’il prétend être. Cependant, une chose est sûre : l’IA arrive de manière très massive sur nos appareils. Dans la foulée de l’actualité de Rabbit, Samsung a également annoncé que sa nouvelle gamme de téléphones Galaxy S24 serait dotée de l’IA pour tout faire, de la transcription et de la traduction des appels téléphoniques à la génération d’images pour éditer vos photos. De même, le dernier téléphone Pixel 8 de Google est également doté de fonctionnalités basées sur l’IA pour permettre aux utilisateurs de faire de même.

L’IA est arrivée pour nos appareils. Si le Rabbit R1 a quelque chose à dire à ce sujet, la technologie supprimera définitivement nos smartphones.