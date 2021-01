Dans une déclaration plutôt bizarre, le rabbin (chef religieux juif) de la secte ultra-orthodoxe d’Israël a mis en garde les gens contre la prise du vaccin contre le coronavirus, affirmant que cela pourrait rendre les gens homosexuels.

Le rabbin Daniel Asor, qui a de nombreux médias sociaux à suivre, a également affirmé que toute la campagne de vaccination est l’œuvre d’un «gouvernement mondial malveillant», qui «essaie d’établir un nouvel ordre mondial».

Dans son dernier sermon en ligne, le dirigeant a déclaré que tout, y compris le vaccin, qui a été fabriqué en utilisant « un substrat embryonnaire » peut provoquer des « tendances opposées », rapporte un Médias israéliens.

« Tout vaccin fabriqué à partir d’un substrat embryonnaire, et nous en avons la preuve, provoque des tendances opposées. Les vaccins sont prélevés sur un substrat embryonnaire, et ils l’ont fait ici aussi, donc … cela peut provoquer des tendances opposées », a-t-il dit en laissant entendre à l’homosexualité.

Après avoir établi un faux lien entre le vaccin et l’homosexualité, Asor a continué à affirmer plusieurs « théories du complot » entourant l’ensemble de la pandémie de coronavirus.

Il a qualifié l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les géants du développement de vaccins Pfizer et BioNTech d ‘ »organisations criminelles », qui ont présenté de fausses données sur l’efficacité du vaccin aux dirigeants ultra-orthodoxes dans le but de les mettre sur la même longueur d’onde.

LIRE AUSSI: Comment Israël est devenu un leader mondial de la vaccination contre le coronavirus

Selon Isral Hayom, Asor a fait valoir que le virus a été libéré pour « abattre la population mondiale » et que les vaccins ne sont qu’un moyen de « faire avancer cet agenda ».

La compréhension d’Asor de ces théories sans fondement est allée un cran plus haut, car il a affirmé que toute l’activité de vaccination n’est rien d’autre qu’une « armée secrète et brutale » maintenue entre les États-Unis et Israël, qui finira par interférer avec les forces de l’ordre locales pour « faire avancer le gouvernement mondial ». ‘agenda pécheur.

Cependant, la déclaration d’Asor va complètement à l’encontre des instructions données par les hauts rabbins de la secte, notamment Chaim Kanievsky, Gershon Edelstein et Shalom Cohen, qui ont exhorté les gens à prendre la protection maximale contre la pandémie mondiale et qui doit inclure la prise du vaccin.

Prenant un jibe sarcastique à la déclaration d’Asor, un groupe de défense LGBTQ + Havruta a déclaré que si le vaccin est susceptible de modifier l’orientation sexuelle d’une personne, alors ils attendent avec impatience « d’accueillir les nouveaux membres imminents ».

La déclaration d’Asor intervient à un moment où la communauté haredi aurait été témoin de cas de morbidité élevée en raison de personnes qui bafouent à plusieurs reprises les normes covid.

Selon rapports, environ 17 000 Israéliens ont reçu le deuxième vaccin, ne montrant aucun effet secondaire majeur.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une déclaration aussi bizarre sur le vaccin est faite par un leader mondial.

Plus tôt, en décembre, le président brésilien Jair Bolsonaro a averti les Brésiliens que s’ils se faisaient vacciner, ils se feraient pousser la barbe ou se transformeraient en alligators. Et puis cela devient leur problème, plus celui du gouvernement.