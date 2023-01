Le rabbin Haim Druckman, un leader du sionisme religieux, décède à 90 ans

À 20 ans, il a rejoint la direction nationale du mouvement de jeunesse sioniste religieux Bnei Akiva et une décennie plus tard, il est devenu le chef d’une yeshiva, ou séminaire religieux. Il a fondé de nombreuses autres institutions, dont l’une des premières académies qui combinaient l’étude de la Torah avec le service militaire.

Le rabbin Druckman, qui a échappé à l’Holocauste en Europe alors qu’il était enfant et a immigré en 1944 sous le mandat britannique de Palestine, quatre ans avant la création de l’État d’Israël, a dit un jour à un intervieweur qu’il aimerait surtout qu’on se souvienne de lui en tant qu’éducateur.

Son décès a été confirmé par le centre médical Hadassah. Il n’a pas précisé de cause, mais les médias israéliens ont rapporté qu’il avait été hospitalisé après avoir contracté le Covid-19 pour la deuxième fois.

JÉRUSALEM – Le rabbin Haim Druckman, un éminent chef spirituel du mouvement sioniste religieux d’Israël, éducateur de longue date, fondateur du projet de colonie juive et homme politique, est décédé ici le 25 décembre. Il avait 90 ans.

Au-delà des salles d’études religieuses, il est devenu un courtier en puissance qui a aidé à propulser le sionisme religieux – un courant idéologique du judaïsme orthodoxe moderne centré sur la colonie pionnière de la terre biblique d’Israël – au gouvernement. De nombreux dirigeants israéliens ont sollicité ses conseils pour résoudre des problèmes ou constituer leurs coalitions au pouvoir.

“C’était un ami personnel bien-aimé qui était très proche de mon cœur”, a déclaré le Premier ministre. Benjamin Netanyahu a déclaré lors d’un éloge funèbre lors des funérailles du rabbin Druckman le 26 décembre, le décrivant comme “un homme d’unité”.

Connu comme le rabbin aîné du sionisme religieux, qui a été le fer de lance de la colonisation juive dans les territoires capturés par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, y compris la Cisjordanie occupée, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, le rabbin Druckman était largement reconnu pour avoir représenté toutes les factions de ce mouvement. , du plus libéral au plus dur.

Il a préconisé de s’installer partout dans l’Israël biblique et a dénoncé le retrait israélien de la péninsule du Sinaï dans le cadre du traité de paix d’Israël avec l’Égypte. Il a soutenu une décision rabbinique interdisant l’évacuation des colonies.

En 2012, lorsqu’il a reçu le prix Israël, la distinction civile la plus prestigieuse du pays, les juges ont cité, entre autres, la contribution significative qu’il a apportée au rapprochement de factions disparates du peuple juif, par exemple en créant et en dirigeant un nouveau mécanisme étatique pour faciliter la conversion orthodoxe au judaïsme de nombreux immigrants, en particulier de l’ex-Union soviétique et de l’Éthiopie.