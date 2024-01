Le quotidien d’Atlanta recherche un emploi de journaliste de divertissement

L’Atlanta Journal-Constitution, l’organisme de presse local le plus grand et le plus influent de Géorgie et une influence régionale en matière politique et culturelle, recherche un journaliste pour couvrir le secteur du divertissement en Géorgie à une époque de changement et de croissance rapides. La mission de l’AJC est d’être la source d’actualités et d’informations la plus essentielle et la plus intéressante pour les habitants d’Atlanta, de Géorgie et du Sud. Pour réaliser cette mission, nous investissons et transformons notre organisation d’un quotidien réputé en une entreprise médiatique moderne.

Nous recherchons un journaliste ambitieux et talentueux pour couvrir l’industrie cinématographique et les studios, le secteur de la musique et les organisations médiatiques à Atlanta. Ce journaliste fera la chronique des acteurs, des scoops, des transactions et de l’influence culturelle de l’émergence d’Atlanta en tant que Hollywood du Sud.

Description du battement :

La Géorgie est désormais le troisième plus grand État derrière la Californie et New York pour la production cinématographique et télévisuelle, alimentée par de généreux crédits d’impôt pour les producteurs de contenu tels qu’Amazon, Disney, Paramount, Sony, Netflix et Tyler Perry, d’Atlanta. La télévision et le cinéma ont généré 4 milliards de dollars de dépenses directes en Géorgie pour l’exercice 2021, selon l’État.

Si vous êtes sélectionné, vous emmènerez les lecteurs dans les coulisses pour en savoir plus sur les facteurs à l’origine de cette croissance, des dirigeants clés de grandes entreprises aux créateurs entrepreneuriaux, des politiques publiques et des incitations fiscales à l’évolution des habitudes de consommation. Vous travaillerez en étroite collaboration avec un autre journaliste qui couvre les artistes et célébrités basés à Atlanta ou adjacents à Atlanta. On dit que la plus grande exportation d’Atlanta est devenue la culture. Ce travail fera la chronique de l’activité derrière cela. Ce travail portera également parfois sur la manière dont l’industrie influence et est influencée par la politique unique de la Géorgie.

La personne idéale pour ce poste est un journaliste ayant une expérience dans le domaine du divertissement, du développement économique, des transactions et de la croissance de l’industrie. Un public clé est constitué de toute personne impliquée dans l’industrie qui a besoin de savoir ce que fait Atlanta, y compris les concurrents de l’industrie de Los Angeles, de New York et d’ailleurs. Ce rythme doit également servir aux consommateurs plus occasionnels qui veulent savoir ce que fait leur célébrité préférée en ville ou quel film est tourné dans leur quartier. Vous devez être compétent en actualités et en affaires, en utilisation des archives publiques et judiciaires et être capable de constituer une base approfondie de sources industrielles.

Pour être sélectionné, vous devez être capable de développer des idées d’histoires fortes et centrées sur le lecteur et d’écrire sur des concepts complexes avec précision, clarté et autorité. Vous devez être compétent pour fournir des informations de dernière minute, des rapports d’entreprise et de responsabilité intelligents et attrayants, au service des lecteurs dans les éditions imprimées et numériques.

Vous devez avoir la capacité d’établir des priorités et de démarrer par vous-même ; créer des sources ; et démontrer la capacité de contribuer à maintenir des normes rigoureuses d’équité et d’exactitude. Parce que vous travaillerez avec d’autres personnes qui s’occupent du divertissement, un esprit de collaboration et la capacité de bien travailler avec vos coéquipiers sont essentiels.

Autres exigences, compétences et aptitudes clés :

Fait preuve d’un bon jugement en matière d’information et d’une capacité d’entreprise.

Démontre de solides compétences en recherche, y compris une connaissance des techniques de recherche numérique et des sites Web pertinents sur des sujets liés aux consommateurs.

Reflète avec précision les points de vue de tous les acteurs importants.

Utilise des compétences en matière de données pour identifier des sujets potentiels et les analyser. Peut utiliser la loi sur les archives publiques pour obtenir des informations.

Comprend et utilise des outils de métriques/d’analyse d’audience pour façonner la couverture et accroître l’audience.

Utiliser son temps efficacement pour respecter les délais et produire une quantité de travail appropriée ; est organisé et capable de jongler avec plusieurs histoires simultanément.

est organisé et capable de jongler avec plusieurs histoires simultanément. Assure la communication nécessaire dans toute la salle de rédaction et collabore efficacement .

Planifie ou prend des photos et des vidéos ; collecte l’audio.

L’expérience des podcasts, des vidéos à l’antenne et des newsletters sont des atouts.

Les responsabilités ci-dessus visent à décrire la nature générale et le niveau de travail effectué par les employés affectés à ce poste. Ceci ne vise pas à constituer une liste exhaustive de toutes les responsabilités, tâches et compétences requises pour ce poste.

Pour postuler, allez ici.