Les cas quotidiens de Covid au Royaume-Uni ont diminué de moitié en un mois avec 1712 nouvelles infections et 11 décès au cours des dernières 24 heures.

Cette fois, il y a un mois, il y avait 3 862 nouveaux cas au cours de la même période que la campagne de vaccination contre Covid au Royaume-Uni se poursuit.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les cas quotidiens de Covid au Royaume-Uni ont diminué de moitié en un mois. Sur la photo: les foules se rassemblent à Platt Fields Park dans le sud de Manchester Crédit: LNP

Les chiffres d’aujourd’hui signifient qu’il y a eu au Royaume-Uni 4 404 882 cas au total depuis le début de la pandémie, ainsi que 127 428 décès.

Cette fois la semaine dernière, 1 882 nouveaux cas et 10 décès ont été enregistrés, alors qu’il y a deux semaines, 1 730 cas et 7 nouveaux décès ont été enregistrés.

Il y a quatre semaines, dimanche, il y avait 3862 nouveaux cas et 19 décès.

Les statistiques de Covid sont généralement plus faibles le dimanche en raison d’un retard dans les rapports.

Hier, les cas de Covid ont diminué de près de moitié par rapport au mois précédent, avec 32 décès et 2061 cas enregistrés.

Les décès étaient de 45% inférieurs à ceux enregistrés samedi il y a quatre semaines.

Cela survient alors que des Britanniques dans la trentaine seraient sur le point de se voir offrir leurs jabs Covid dans quelques jours.

Le NHS commencerait à inviter des trentenaires pour le vaccin d’ici la fin de la semaine prochaine, après avoir obtenu 40 millions de doses de Pfizer pour le Royaume-Uni.

Les autorités sont sur le point de finaliser un accord pour acheter des dizaines de millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer à temps pour une troisième dose de rappel à administrer aux personnes âgées cet automne, rapporte The Times.

Et des sources gouvernementales ont déclaré au journal qu’ils espéraient doubler environ la commande initiale du Royaume-Uni de 40 millions de coups.

Si les négociations aboutissent, le stock supplémentaire pourrait être utilisé pour les personnes dans la vingtaine, à qui une alternative au jab AstraZeneca sera proposée au milieu des craintes de caillots sanguins.

Il a été récemment projeté que les 35 à 39 ans seraient invités à prendre rendez-vous pour leur vaccin dans la seconde quinzaine de mai.

Mais selon le Times, cela pourrait maintenant arriver beaucoup plus tôt.

Jusqu’à présent, on estimait que les personnes âgées de 30 à 35 ans pourraient être appelées fin mai ou début juin, avec celles âgées de 18 à 24 ans et de 25 à 29 ans pendant le reste de juin et juillet.