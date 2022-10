Le quiz révèle à quel point vous êtes avisé en matière de sécurité à la maison

Un QUIZ révélera à quel point vous êtes avisé en matière de sécurité à la maison.

Ce test présente des scénarios de choses qui peuvent mal tourner à la maison et vous demande ce que vous feriez, de l’appel à papa à la tentative de bricolage.

Des bandes de gazon grumeleuses peuvent être un désastre de bricolage coûteux

Une tache d'eau autour d'une bouche d'aération dans une maison signifie qu'elle a été mal installée

Êtes-vous un “Hope For The Best Harry” ou un “Call In The Experts Claudia” ?

Cela survient alors que des recherches ont révélé que près de la moitié des propriétaires ont découvert des cauchemars inconnus après avoir emménagé, notamment des appareils électriques douteux, des chaudières défectueuses et des tuyaux qui fuient.

L’étude menée auprès de 2 000 propriétaires a révélé que 44 % avaient fait des découvertes décevantes en cours de route, telles que des fenêtres qui ne s’ouvraient pas, de la peinture écaillée et des lumières qui ne fonctionnaient pas.

Alors que d’autres se sont retrouvés les nouveaux propriétaires de toilettes qui fuyaient, des rats et des souris sous le plancher ou dans le grenier et de la moisissure se développant dans la salle de bain.

Un répondant malchanceux a même découvert que la hotte était maintenue avec Blu Tack.

Et un autre a dû redécorer après avoir découvert que les anciens propriétaires avaient peint autour de leurs rideaux, laissant une partie du mur d’une couleur différente.

En conséquence, parmi ceux qui ont fait des révélations importunes, 64 % ont admis qu’ils regrettaient d’avoir acheté la propriété.

Il est également apparu que 32% de tous les propriétaires ont un problème qui doit être résolu dans leur maison, mais ont évité de le régler parce qu’ils n’en ont pas les moyens.

Et 41 % ont admis qu’ils mettront des choses comme l’installation d’avertisseurs de monoxyde de carbone, l’entretien de la chaudière et les fenêtres à courants d’air en veilleuse, et se concentreront sur des tâches « plus faciles » comme la peinture et la décoration.

Le présentateur de télévision Dion Dublin, qui soutient Gas Safe Register, qui a mené la recherche, a déclaré : « L’achat d’une propriété peut être un processus stressant et peut avoir ses inconvénients.

“On s’attendrait à rencontrer des problèmes – surtout s’il s’agit d’une maison plus ancienne – mais certains ont découvert de sérieux problèmes, ce qui les a même amenés à regretter l’achat.

« L’achat d’une maison est une chose énorme et coûteuse. Il est donc important de poser autant de questions que possible tout au long du processus – peu importe à quel point vous pensez qu’elles sont stupides ou inutiles, et faites toutes les vérifications nécessaires avant ou dès que vous emménagez.

“Cela peut coûter de l’argent au début, mais c’est mieux que de vous coûter plus cher à l’avenir, ou même d’être dangereux.”

PROBLÈMES COURANTS QUE LES BRITANNIQUES ONT RENCONTRÉS APRÈS AVOIR DÉMÉNAGÉ DANS UNE PROPRIÉTÉ 1. Prises de courant douteuses 2. Peinture écaillée 3. Tuyaux qui fuient 4. Windows ne s’ouvre pas 5. Chaudière défectueuse/en panne 6. Réaliser que certaines lumières ne fonctionnent pas 7. Toilettes qui fuient 8. Rats/souris sous le plancher ou dans le grenier 9. Impossible d’ouvrir ou de fermer l’alimentation en eau 10. Appareils avec câblage exposé 11. Douche qui fuit sur le plafond en dessous 12. Impossible de localiser la soupape d’arrêt de sécurité du gaz 13. Garage inondé chaque fois qu’il pleut 14. De la moisissure dans la salle de bain 15. Impossible d’empêcher le robinet extérieur de fuir après l’avoir éteint 16. Oiseaux nichant dans le toit / sous le plancher 17. Détecteur de fumée sans piles 18. Des fourmis dans la cuisine 19. Planchers pourris 20. Bouches d’aération bloquées/couvertes

L’étude a également révélé que 55 % des propriétaires avaient fait faire une enquête sur leur propriété avant d’emménager, mais 49 % ont quand même rencontré un problème inattendu.

Ces problèmes inattendus ont coûté aux propriétaires en moyenne 1 506 £ depuis leur emménagement.

Lorsqu’ils rencontraient un problème mineur à la maison, 39 % des adultes ont déclaré qu’ils essaieraient de le résoudre eux-mêmes et 17 % ont déclaré qu’ils regarderaient une vidéo YouTube DIY.

Cependant, 30 % ont déclaré qu’ils feraient appel à un professionnel qualifié, 35 % admettant qu’ils ne sont souvent pas conscients de la gravité de certains problèmes à la maison.

Alors que 66 % ne sauraient pas quoi faire s’il y avait une fuite de gaz et 14 % étaient incapables de localiser la soupape d’arrêt de sécurité du gaz après avoir emménagé.

Il est également apparu que seulement 44 % des personnes interrogées, via OnePoll, font entretenir ou vérifier leur chaudière à gaz chaque année.

Parmi ceux qui ne le savent pas, 48% ne savaient pas qu’ils devaient le faire si la chaudière semblait fonctionner normalement, tandis que 35% ont blâmé le coût et 31% ne pensaient pas que c’était nécessaire car ils ont jamais eu de problèmes avec.

Bob Kerr, directeur des services de gaz chez Gas Safe Register, a déclaré: «De manière inquiétante, de nombreuses personnes ne réalisent pas que les appareils à gaz tels que les cuisinières, les incendies et les chaudières peuvent provoquer une intoxication au monoxyde de carbone s’ils ne sont pas entretenus et non contrôlés année après année.

«Ils peuvent également provoquer des fuites de gaz qui, dans certaines circonstances extrêmes, peuvent provoquer des incendies et des explosions qui coûtent des vies et détruisent des quartiers.

“Alors que les températures chutent et que l’hiver approche, nous exhortons les ménages à travers le pays qui ont des appareils à gaz dans leur maison, à réserver leur contrôle annuel de sécurité du gaz avec un ingénieur agréé Gas Safe qualifié.

« Et, tout aussi important, de se renseigner sur les signes et les symptômes des appareils à gaz dangereux, afin qu’ils puissent agir rapidement en cas d’urgence.

“Les coûts peuvent être élevés financièrement si des réparations ou des remplacements sont nécessaires, mais vous ne pouvez pas mettre un prix sur la santé et la sécurité de votre famille.”