Le quintuple Premier ministre hongrois Orbán fait face à un nouveau concurrent sérieux aux prochaines élections européennes

BUDAPEST, Hongrie (AP) — Il y a environ trois mois, un scandale a ébranlé le parti Fidesz du quintuple Premier ministre nationaliste Viktor Orbán, qui se targue de défendre les valeurs familiales et le conservatisme chrétien.

Alors que les dirigeants du parti tentaient de limiter les dégâts après que les proches alliés d’Orbán, la présidente Katalin Novák et la ministre de la Justice Judit Varga, aient été obligé de démissionner Suite à la grâce présidentielle accordée à un homme reconnu coupable d’avoir dissimulé une série d’abus sexuels sur des enfants, Péter Magyar a vu une opportunité et a rompu les rangs avec le parti en février.

En quelques semaines, Magyar – un avocat de 43 ans – a bâti un mouvement politique, désormais prêt à devenir la plus grande force d’opposition de Hongrie et à défier le parti d’Orban lors des élections parlementaires européennes et municipales du 9 juin.

Magyar a déclaré dans une récente interview avec l’Associated Press que le prochain vote était un « prélude » à sa candidature prévue aux élections nationales hongroises de 2026.

Reste à savoir s’il pourra remporter une victoire.

Orbán a offert à son parti Fidesz quatre victoires consécutives au Parlement hongrois depuis 2010 et a obtenu plus de la moitié des voix lors des deux dernières élections au Parlement européen. Les sondages montrent que son parti devrait toujours surpasser ses adversaires malgré une baisse de popularité et un profonde récession économique qui ont coûté au premier ministre des milliers de partisans.

Pourtant, Magyar a profité du désenchantement croissant à l’égard du populiste Orbán et a insufflé la vie au parti Tisztelet és Szabadság, ou Respect et liberté, existant mais inactif.

Dans une série d’entretiens largement suivis et rassemblements publicsil a accusé le gouvernement d’Orbán de superviser une corruption profonde et un réseau de propagande omniprésent contrôlé par le gouvernement tout en se présentant comme une alternative conservatrice plus modérée.

« Notre offre est très simple : nous devons faire quelque chose de complètement différent en Hongrie », a-t-il déclaré dans l’interview, ajoutant que les Hongrois en avaient « assez du fait qu’il y ait une crise économique, politique, morale, juridique et de subsistance ici en Hongrie ». 2024. »

Les sondages de mai ont montré que le parti magyar avait le soutien d’environ un quart des électeurs probables pour les élections de juin.

Cependant, les électeurs ont déjà été déçus.

Il y a deux ans, environ deux millions de Hongrois fondaient leurs espoirs de changement sur une coalition de six partis d’opposition qui avaient mis de côté leurs divergences politiques pour former un front uni contre le Fidesz lors des élections nationales.

Mais quand le parti d’Orbán redevient gagné dans un glissement de terraindes luttes intestines ont suivi, conduisant à la dissolution de facto de la coalition et à une crise de crédibilité pour l’opposition.

« Il est certain que les gens en ont au moins autant marre des partis d’opposition (que du Fidesz) », a déclaré Magyar.

Depuis avril, Magyar parcourt le cœur rural de la Hongrie, centre de soutien d’Orbán, attirant des milliers de spectateurs curieux, un exploit que peu de politiciens de l’opposition traditionnelle ont réussi auparavant.

Lors d’un rassemblement au début du mois dans la ville de Debrecen, un fief du Fidesz, Magyar a déclaré à une foule d’environ 10 000 personnes que la « propagande gouvernementale » avait tenté de discréditer son mouvement en le qualifiant de « simple piratage médiatique du centre-ville de Budapest ». Il a également critiqué les partis d’opposition hongrois pour avoir abandonné les Hongrois ruraux.

Les élections de juin ont lieu alors que la guerre en Ukraine fait rage et que la Russie craint que la Russie ne se tourne vers la région des Balkans.

Orbán a présenté les élections de cette année comme une lutte existentielle entre la guerre et la paix, décrivant son parti comme le seul à appeler à la fin immédiate des combats en Ukraine. Les critiques estiment que cela permettrait à la Russie de conserver les territoires qu’elle occupe et de l’enhardir davantage.

Le Premier ministre de longue date a maintenu son relation avec le président russe Vladimir Poutine même après que Moscou a lancé son opération militaire contre l’Ukraine en 2022 et accusé les États-Unis et l’UE d’être « pro-guerre », et ses opposants nationaux, y compris les Magyars, de projeter d’impliquer directement les soldats hongrois dans le conflit.

Il a également critiqué l’imposition de sanctions à Moscou et menacé de veto sur l’aide financière de l’UE à Kyiv alors que intensifier les accords énergétiques à une époque où la plupart des pays de l’UE cherchent à limiter l’utilisation des combustibles fossiles russes.

Bien qu’il ait dénoncé les relations d’Orban avec la Russie, Maygar partage certaines de ses opinions selon lesquelles les sanctions ont porté un préjudice disproportionné aux économies européennes. Il partage également les critiques d’Orbán sur le traitement réservé par Kiev à un importante minorité ethnique hongroise à l’extrémité ouest de l’Ukraine.

Il souligne néanmoins sans équivoque les risques potentiels si la Russie était autorisée à conserver les territoires ukrainiens qu’elle occupe, y compris la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

« Poutine est l’agresseur, Poutine a attaqué l’Ukraine, et il n’y a aucune excuse pour cela. La lutte de l’Ukraine pour la défense territoriale est absolument justifiée », a-t-il déclaré dans l’interview.

La Hongrie sous Orbán est engagée dans une lutte prolongée avec l’UE, qui l’accuse de bafouer les normes de l’État de droit et de la démocratie et de ne pas réussir à réprimer la corruption qui utilise les fonds de l’UE à mauvais escient.

Depuis 2022, le Parlement européen considère formellement la Hongrie comme un « régime hybride d’autocratie électorale», ne constitue plus une véritable démocratie.

Le bloc a retenu quelque 20 milliards d’euros (21,7 milliards de dollars) de financement en faveur de Budapest en raison de ses violations de l’État de droit, ce qui a encore freiné son économie en déclin.

Mais Magyar a déclaré que lui et son parti « mettraient fin à ces débats totalement inutiles sur l’état de droit » avec l’UE, et a récemment pointé du doigt le bloc. débloquer des fonds gelés vers la Pologne quelques mois seulement après que le Premier ministre pro-européen Donald Tusk a succédé au précédent gouvernement de droite.

C’est un signe, a-t-il dit, que les nouveaux dirigeants pourraient enfin rapporter cet argent.

« Je peux promettre à tous les Hongrois et à Bruxelles que nous serons capables de trouver des solutions (pour débloquer les fonds) », a déclaré Magyar. « La Hongrie a réellement besoin des fonds gelés, mais l’UE a également besoin d’une Hongrie plus constructive. »