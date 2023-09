Le quilleur anglais Reece Topley est inquiet avant la Coupe du monde après le chagrin d’amour causé par une blessure de l’année dernière | Actualités sur le cricket

Reece Topley admet qu’il est quelque peu inquiet avant la Coupe du monde des 50 ans après qu’une blessure l’ait empêché de participer au triomphe du T20 de l’année dernière en Australie.

Seamer Topley faisait partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde T20 2022, mais il s’est blessé aux ligaments de la cheville après un voyage anormal sur un coussin de délimitation lors d’un match d’échauffement et a été exclu d’un tournoi que ses coéquipiers ont remporté en battant le Pakistan. le final.

Topley s’est ensuite luxé l’épaule lors de l’IPL en avril, mais est maintenant de retour en forme et a été inclus dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour le tournoi du mois prochain en Inde alors qu’ils cherchent à défendre le titre qu’ils ont remporté à Lord’s en 2019.

Le joueur de 29 ans a mis fin à une série de quatre matches internationaux d’une journée sans guichet en remportant trois overs sur deux alors que l’Angleterre battait la Nouvelle-Zélande par 79 points lors du deuxième ODI de dimanche à l’Ageas Bowl, égalisant la série à 1-1 avec deux. matchs à jouer.

« On pourrait dire que j’ai un peu de stress post-traumatique à l’idée de remonter dans l’avion parce que c’était assez émouvant de revenir du dernier (Coupe du monde) blessé », a déclaré Topley avant le troisième ODI de mercredi au Kia Oval, en direct sur Cricket de sport aérien à partir de 12h (12h30 premier bal).

« Les blessures surviennent dans le sport. On ne peut pas faire grand-chose pour les prévenir. Je n’y pense pas vraiment. C’est juste la nature du sport : il y a de bons et de mauvais jours à la minute près.

« À mesure que vous vieillissez, les blessures deviennent un peu plus difficiles à revenir – juste du fait d’avoir des années de plus. Ce n’est pas comme si vous n’en reviendrez jamais, c’est juste toujours un peu plus délicat.

Image:

Une blessure a exclu Topley de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde T20 de l’année dernière, un tournoi que l’équipe de Jos Buttler a remporté





« Je ne dirais certainement pas que je suis sorti de la jungle en ce qui concerne ma cheville et mon épaule, mais il s’agit de faire les bonnes choses. J’espère que les mauvais jours deviendront de moins en moins nombreux. »

Topley a remporté 13 guichets en sept ODI avec une moyenne de 16,38 l’été dernier et pense qu’il sera capable d’opérer à n’importe quel stade des manches pour l’Angleterre en Inde.

Il a ajouté : « Je dois remercier les gars d’avoir montré que ce que j’ai fait l’année dernière n’est pas passé inaperçu. Mon bilan dans le format est plutôt bon. J’aime penser que je peux contribuer chaque fois que c’est nécessaire.

« C’est difficile de jouer et de s’y remettre mentalement et physiquement après quelques blessures. Le jeu avance et les gens avancent et vous n’en avez évidemment pas l’occasion parce que vous êtes sur la touche.

L’équipe provisoire d’Angleterre pour la Coupe du Monde Jos Buttler (capitaine)

Moeen Ali

Gus Atkinson

Jonny Bairstow

Sam Curran

Liam Livingstone

Dawid Malan

Adil Rachid

Joe Racine

Jason Roy

Ben Stokes

Reece Topley

David Willey

Marc Bois

Chris Woakes

« C’est agréable de retrouver mes marques, j’espère juste au bon moment pour l’Inde. Ce n’est pas la fin maintenant, c’est juste une autre bonne journée. Il y a encore un long chemin à parcourir pour jouer comme je le voudrais. «

« Je ne peux pas faire grand-chose en tant que joueur de new-ball et de death bowl, qu’il est difficile de me laisser de côté.

« C’est ce que nous tous dans le vestiaire voulons faire, c’est simplement prendre ces décisions difficiles, mais avec le talent que nous avons, ce sera toujours une décision difficile – pour le 15 ou le 11. »

L’Angleterre doit confirmer sa finale de Coupe du Monde 15 au plus tard le 28 septembre, la défense de son titre commençant contre la Nouvelle-Zélande à Ahmedabad le 5 octobre, en direct sur Sports aériens.

