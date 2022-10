Le quilleur anglais Reece Topley doute d’une blessure pour le match d’ouverture de la Coupe du monde T20 contre l’Afghanistan après s’être enroulé à la cheville | Nouvelles du cricket

Reece Topley est apparu comme un doute de blessure pour l’Angleterre en raison d’une cheville enroulée

Le quilleur anglais Reece Topley a émergé d’un doute de blessure avant son premier match de Coupe du monde T20 contre l’Afghanistan samedi.

Topley a enroulé sa cheville gauche sur un morceau de mousse publicitaire à la frontière lors d’exercices de rattrapage à Brisbane lundi après-midi et n’a pas participé à l’échauffement final contre le Pakistan.

L’Angleterre a annoncé que Topley “sera évalué tout au long de cette semaine” et espère un rétablissement rapide, mais ils ont Tymal Mills et Richard Gleeson en attente si le problème s’avère plus grave.

C’est un mal de tête indésirable pour l’Angleterre alors qu’elle se rend à Perth pour affronter l’Afghanistan samedi, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 11h30, Topley devenant une figure de plus en plus fiable dans les rangs de la balle blanche depuis le début de l’année.

Le couturier du bras gauche de 6 pieds 7 pouces, qui a surmonté de multiples fractures de stress dans le dos au cours de sa carrière, a pris 17 guichets en 16 T20 en 2022 et peut jouer n’importe où en une manche – avec un taux d’économie de 7,8 impressionnant étant donné qu’il opère principalement dans le jeu de puissance à la mort.

Sam Curran et David Willey sont les autres gauchers anglais de l’équipe anglaise de 15 joueurs.

Le quilleur rapide Topley (à droite) est devenu un homme clé dans les rangs anglais du T20

Curran devrait être dans le XI de l’Angleterre contre l’Afghanistan, que Topley figure ou non, et pense qu’ils suivent bien après une amélioration des résultats récemment après un été décevant.

L’Angleterre a enregistré une victoire 4-3 au Pakistan, puis a battu les mêmes adversaires par six guichets lors d’un match d’entraînement discret lundi, après avoir également battu les hôtes de la Coupe du monde et les champions en titre, l’Australie 2-0.

“Nous sommes définitivement prêts maintenant”, a déclaré Curran. “Nous avons l’impression d’avoir presque… pas atteint un sommet… mais nous jouons bien au cricket.

“Nous sommes vraiment excités, j’espère qu’avec quelques bonnes séances d’entraînement à Perth, le week-end prochain, nous serons bons.”

Le quilleur Sam Curran a récemment impressionné pour l’Angleterre et sera important contre l’Afghanistan lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde T20

Curran, qui a été exclu de la Coupe du monde de l’an dernier peu de temps avant le tournoi en raison d’une fracture de fatigue dans le bas du dos, a connu un certain succès contre l’Australie en jouant les 18e et 20e manches.

Réputé pour son habitude d’être au premier plan dans les moments cruciaux d’un match, Curran a démontré sa capacité à tous les niveaux avec une invincibilité de 33 sur 14 balles contre le Pakistan lundi.

Passé à la sixième place dans l’ordre, une place plus haut que celle où il est susceptible de battre contre l’Afghanistan s’il est sélectionné, Curran a montré qu’il est assez doué pour le rôle de finition avec un groupe de limites.

Alors que le bâton vers la fin d’une manche est considéré comme l’un des aspects les plus difficiles à perfectionner dans le cricket T20, Curran a révélé qu’il s’inspirait de ceux au-dessus de lui.

“C’est très difficile, mais c’est juste un rôle que vous devez apprécier”, a déclaré Curran. “Des gars comme Moeen (Ali), (Liam) Livingstone, Harry Brook ont ​​de l’expérience dans cette phase intermédiaire, alors ils m’aident à traverser ça.

“Vous devez peut-être vous entraîner d’une certaine manière, (essayer de) prédire ce que vous allez affronter. Vous voyez la façon dont Livi joue, il connaît son rôle, il sait qu’il va entrer et attaquer.

“Il y aura des jours où ça ne marchera pas, d’autres où ça marchera. Nous savions que nous pouvions tirer quelque chose de ce match (contre le Pakistan) mais la façon dont nous avons joué était vraiment impressionnante.”

Curran dit que l’Angleterre est “définitivement prête” à se déchaîner sur la Coupe du monde

Alors que l’Angleterre aborde la Coupe du monde de bonne humeur après les récents résultats, Curran a mis en garde contre la complaisance étant donné que les deux premiers jours ont déjà produit quelques chocs, l’Écosse bouleversant les Antilles, les champions de 2012 et 2016, un jour après que la Namibie a assommé l’Asie. Vainqueur de la coupe Sri Lanka.

“Vous prenez confiance en (gagner) mais en même temps, vous avez déjà vu certains des résultats à la Coupe du monde”, a ajouté Curran. “C’est un format T20, tout peut arriver.

“L’Afghanistan est une équipe extrêmement talentueuse, ils ont des joueurs de classe mondiale qui peuvent vous faire gagner des matchs à eux seuls. Nous savons que ce sera un match d’ouverture très difficile.”