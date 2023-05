Le quilleur anglais Olly Stone devrait manquer le premier test des cendres avec une blessure aux ischio-jambiers | Nouvelles du cricket

Olly Stone devrait manquer au moins le premier test des cendres après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers.

Le quilleur rapide de 29 ans s’est blessé lors du match de la division 1 du championnat du comté de Nottinghamshire contre le Lancashire à Trent Bridge le week-end dernier.

En dépit d’un malaise évident, Stone a boitillé jusqu’au pli de Trent Bridge dimanche en tant que dernier homme et a empêché les quatre dernières livraisons légales du match pour aider son équipe à sauver un match nul.

Jeudi, Nottinghamshire a publié une brève déclaration qui ne donnait pas plus de détails sur l’étendue du problème, mais a déclaré que Stone ne serait pas en lice pour le match d’ouverture de Vitality Blast contre Derbyshire le 26 mai.

Notts a déclaré: « Nous, et l’Angleterre, travaillerons avec Olly pour le faire revenir au cricket en temps opportun sans compromettre sa récupération avant un été chargé. »

Stone a fait la dernière de ses trois apparitions au test en juin 2021, mais avait fait un retour à une action internationale après s’être remis d’une quatrième fracture de stress dans le dos et d’un doigt cassé.

Il a joué dans quatre ODI et un T20 l’hiver dernier, puis était un membre inutilisé de l’équipe lors de la tournée test de l’Angleterre en Nouvelle-Zélande en février.

The Ashes commence le 16 juin à Edgbaston, le deuxième test commençant le 28 juin à Lord’s. Les cinq tests Ashes seront en direct Sports du ciel.

Stone devait être l’un des trois quilleurs rapides pour The Ashes, aux côtés de Mark Wood et Jofra Archer, bien que ce dernier soit récemment rentré tôt de l’IPL avec un problème de coude persistant.

Ollie Robinson s’est reposé pour le voyage de Sussex dans le Leicestershire cette semaine, après avoir souffert de crampes lors d’un transport de 14 guichets contre le Worcestershire la semaine dernière, tandis que Stuart Broad et Chris Woakes sont en pause pré-convenue pour cette manche du championnat du comté.

Stokes exclu de l’équipe des Super Kings de Chennai malgré son retour à la forme physique

Image:

La condition physique de Ben Stokes est surveillée de près avant The Ashes





En forme à nouveau, Ben Stokes a été oublié par les Super Kings de Chennai mercredi, prolongeant son temps en marge de la Premier League indienne au-delà de cinq semaines.

Le capitaine du test d’Angleterre a été signé par le CSK pour un montant exceptionnel de 1,6 million de livres sterling, mais n’est apparu que dans deux de leurs 12 matches.

Il est arrivé avec une affection de longue date au genou gauche à la suite d’une poussée lors de la tournée de février en Nouvelle-Zélande et a également contracté une plainte à l’orteil qui l’a empêché de jouer depuis le 3 avril.

La forme physique du joueur polyvalent est surveillée de près par le England and Wales Cricket Board avant les Ashes de cet été et il est entendu qu’il est maintenant autorisé à jouer.

C’est quand les Cendres ?

Stokes dirigera l’Angleterre pour la première fois dans une série Ashes, les hôtes cherchant à retrouver l’urne pour la première fois depuis 2015, et – après un test de quatre jours contre l’Irlande – tout commencera à Edgbaston le 16 juin.

La série passera ensuite à Lord’s (28 juin-2 juillet) et à Headingley (6-10 juillet), théâtre des exploits de Stokes en 2019, avant de se terminer à Emirates Old Trafford (19-23 juillet) et au Kia Oval (juillet 27-31).

Regardez tous les matchs des Ashes masculins et féminins en direct sur Sky Sports. Vous pouvez également suivre des vidéos et des commentaires textuels superposés sur les plateformes numériques de Sky Sports. La couverture en direct du premier test est en direct du 16 au 20 juin sur Sky Sports Cricket.