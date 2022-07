Le quilleur anglais Mark Wood confirme la nécessité d’une nouvelle opération du coude | “J’ai du mal à être honnête” | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglais Mark Wood confirme qu’il a besoin d’une intervention chirurgicale au coude pour s’assurer qu’il est prêt pour la Coupe du monde T20

Le quilleur rapide anglais Mark Wood a confirmé Sports du ciel il a besoin d’une nouvelle intervention chirurgicale au coude, son objectif étant d’être en forme pour la Coupe du monde T20 en octobre.

Parlant dans le cadre de Sky Sports’ couverture du premier ODI de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud mardi, Wood a confirmé les dernières nouvelles sur les blessures.

“Exclusivité Bit of a Sky : j’ai du mal à être honnête. J’ai malheureusement besoin d’une autre opération”, a déclaré Wood.

“J’ai joué à ce match de cricket du club pour Ashington, qui était essentiellement un test. La BCE m’a fait jouer à ce match pour voir comment c’était.

“Je jouais bien depuis deux ou trois semaines dans les filets, mais en ce qui concerne le match, ce n’était pas tant pendant le match que le lendemain.

“Donc, mon coude est vraiment douloureux maintenant et j’ai du mal à le redresser complètement. Il doit donc se passer quelque chose.

“C’est bizarre parce que ma cheville ressemble à une vraie blessure, ce n’est pas une vraie blessure pour moi, mon coude, c’est juste une nuisance.

“Je dois tout régler maintenant si je veux être en forme pour la Coupe du monde T20, ce qui est l’objectif.

“C’est tellement frustrant quand j’ai fait tout ce que je pouvais, écouté tous les experts et fait ce qu’ils ont dit.”

“Ne pas surmonter cette dernière bosse est tellement frustrant.”

La retraite de Stokes ODI est une “énorme surprise” | “Le programme de cricket est une folie”

Après que Ben Stokes a annoncé sa retraite du cricket international d’une journée, Sports du ciel‘ Nasser Hussain a produit une colonne sur les nouvelles.

Hussain parle de son choc face à la décision et examine les facteurs contributifs, y compris un calendrier de cricket “fou” pour les joueurs qui figurent dans les trois formats.

“Cela a été une surprise, pour être honnête”, a-t-il déclaré.

“Vous pensiez qu’il serait pris en charge, en termes de repos de divers tournois et formats de balle blanche – il avait déjà annoncé qu’il allait manquer la série de balle blanche et The Hundred. Pour renverser complètement le cricket à 50 ans sur la tête est une énorme surprise.

“Je suppose que c’est le programme. Le programme du cricket est absolument fou en ce moment.”

