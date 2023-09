Le quilleur anglais Gus Atkinson remporte quatre guichets pour ses débuts alors que Michael Atherton voit des similitudes avec Jofra Archer | Actualités sur le cricket

Au fil des débuts, celui de Gus Atkinson était là-haut en territoire de rêve.

Le quilleur rapide du Surrey a traversé la Nouvelle-Zélande à Emirates Old Trafford, remportant 4-20 sur 2,5 overs alors qu’il a réalisé les meilleurs chiffres d’un quilleur masculin anglais lors de ses débuts dans un international T20.

Cela est de bon augure pour le format des 50-over avec Atkinson dans l’équipe anglaise de la Coupe du monde pour le tournoi de cet automne en Inde alors que l’équipe de Jos Buttler continue d’être privée de Jofra Archer.

Image:

Les chiffres d’Atkinson de 4-20 sur 2,5 overs étaient les meilleurs d’un Anglais lors de ses débuts au T20





Comme Archer, Atkinson peut atteindre des vitesses d’environ 95 mph, mais les experts de Sky Sports, Simon Doull et Kumar Sangakkara, ainsi que son coéquipier anglais Jonny Bairstow, ont été impressionnés par le sang-froid du stimulateur alors qu’il jouait dans la raclée de 95 points des Black Caps.

Atkinson a fait attraper l’ouvreur néo-zélandais Devon Conway au fond de la case arrière au deuxième tour des manches, avant de revenir pour renvoyer Tim Seifert, Tim Southee et Lockie Ferguson au 14e alors qu’il remportait une victoire écrasante de l’Angleterre.

Seifert a été rebondi, Southee a effectué le tombé lbw et Ferguson a été joué par un yorker diabolique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ce furent des débuts de rêve en Angleterre pour Gus Atkinson puisqu’il remporta quatre guichets lors de la victoire contre la Nouvelle-Zélande.



Doull a déclaré à propos d’Atkinson: « Il a nettoyé la queue, qui est si vitale dans le cricket T20. Il a trouvé une belle ligne et une belle longueur dès le début, sans être trop pleine.

« Il n’a pas essayé de balancer le ballon, il voulait juste un peu de couture croisée et de contrôle. Il y en avait quelques-uns qui le mordaient, mais il ne voulait pas trop se laisser emporter. »

Sangakkara a ajouté : « C’était incroyable la façon dont il a effectué son travail. Parfois, on peut se laisser emporter par la simple performance avec le nouveau ballon, mais c’était une performance globale. La façon dont il contrôlait sa longueur et son rythme était exceptionnelle. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Yorker d’Atkinson a éclaboussé les moignons de Lockie Ferguson et a remporté une victoire de 95 points pour l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande.



Bairstow, dont les 86 invincibilités sur 60 ballons ont permis à l’Angleterre d’accumuler un score de 198-4 avant que le sort torride d’Atkinson ne permette à la Nouvelle-Zélande de remporter 103 ballons, a déclaré : « Nous connaissons le rythme brutal qu’il a, ce qui fait peur à toute opposition.

« Pour lui, remporter quatre guichets à ses débuts sera un énorme regain de confiance pour lui. Il y a de la pression lorsque vous faites vos débuts, mais vous pouvez voir sur son visage comment il a géré cela, il a tout pris dans sa foulée.

« Nous sommes convaincus que ce sera la première d’une longue série de sélections, dans de nombreux autres formats également. »

Une sélection de tests pourrait arriver à temps et vous imaginez qu’une première apparition à l’ODI est imminente, avec l’Angleterre disputant quatre matchs à 50 contre les Kiwis, à partir de Cardiff le 8 septembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Atkinson a frappé avec seulement sa quatrième balle au cricket international alors qu’il avait attrapé Devon Conway dans un carré profond en arrière



Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré à propos d’Atkinson, qui a raté la victoire de sept guichets de son équipe contre la Nouvelle-Zélande lors du premier match international T20 à Durham mercredi : « Il a été sur une courbe ascendante très rapidement.

« Le faire entrer dans le cricket international, dans les vestiaires, nouer des amitiés, s’habituer aux gars et au staff prend du temps, il faut donc accélérer. Il s’est brillamment intégré. »

S’exprimant avant le deuxième T20 de vendredi à Manchester, Michael Atherton a déclaré : « Il a un rythme accrocheur. Il a lancé un sort incroyablement rapide contre Buttler dans The Hundred. [for Oval Invincibles against Manchester Originals].

Dimanche 3 septembre à 14h00





« Je pense que son jeu a atteint un niveau supérieur cette année. Il a enfin confiance en son corps après avoir subi de nombreuses blessures en tant que jeune joueur et il joue plus vite qu’avant.

« Je pense qu’il y a des similitudes avec Archer. Une belle action de poignet et serrée contre les moignons. »

Doull a ajouté : « Je dis aux jeunes garçons et filles, lorsqu’ils jouent au bowling, d’imaginer une ligne au centre de votre corps et de ne pas laisser vos mains ou la balle traverser cette ligne centrale.

« Atkinson a une belle action simple, rythmée, qui devrait résister à l’épreuve du temps, en jouant juste au-dessus de son pied avant. Il prend du rythme et rebondit. »

