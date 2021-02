Le + qui prend le dessus sur les plates-formes de streaming

«Le plus est une excellente idée à court terme et une idée terrible à long terme», a déclaré M. Carr, qui a aidé à trouver des noms pour des milliers de clients, y compris CarMax, la société de voitures d’occasion, et Angry Orchard, le dur étiquette de cidre.

Accrocher le signe plus au nom d’un studio de cinéma bien connu pourrait être un moyen très efficace de dire aux clients que la plate-forme propose des films et quelque chose en plus. Ou cela pourrait être «un désastre», a déclaré Mike Carr, le co-fondateur de la société de marque NameStormers.

Les services de streaming en signe plus incluent ESPN + (lancé en 2018), Apple TV + (2019), Disney + (2019), BET + (2019), AMC + (2020) et Discovery + (2021). Mercredi, le streaming est entré au sommet avec le changement de marque de CBS All Access par ViacomCBS. La société a décidé de l’appeler Paramount +.

«C’est cool et branché à présent», A poursuivi M. Carr,« mais vous ne pouvez pas posséder ou définir un terme générique comme «plus», car tous vos concurrents font la même chose. »

L’utilisation du signe plus remonte au moins à 1984, lorsque la chaîne de télévision française Canal + a fait ses débuts. Google a fait partie de la tendance de 2011 à 2019, avec son réseau social Google+.

La plate-forme de streaming Hulu l’a utilisée en 2010, lorsqu’elle a lancé le service d’abonnement Hulu Plus. En 2015, la société a soustrait le plus et le nom est devenu simplement Hulu. « Nous nous sommes bien amusés avec notre vieil ami Plus », a déclaré Hulu en annonçant le changement, « mais il est temps de passer à autre chose. »

La tendance positive est venue après l’engouement pour les noms de l’ère dot-com – eBay, Esurance et Eharmony – qui ont saisi le «e» pour l’électronique, en tant que signifiant des loisirs et des achats en ligne. Apple a popularisé le «i» minuscule, suivi par iGoogle, iHeartMedia et iZotope. Les esperluettes ont également prospéré grâce à un grand nombre de marques de mode comme Me & You, Me & Ro, Stella & Haas et Stella & Dot.

Le signe plus est devenu une telle banalité de l’industrie du streaming que la star de cinéma et entrepreneur Ryan Reynolds s’est moqué de la tendance dans une publicité pour son opérateur sans fil Mint Mobile. Sa parodie promu Mint Mobile Plus, un service de streaming fictif.