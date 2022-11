Le questionnaire sur la SEP aide à mesurer les symptômes et à repérer les changements précoces de la maladie

Par Tjalf Ziemssen, MD, tel que raconté à Keri Wiginton

Ziemssen a présenté « Development and Usability Testing of a Patient-based Digital Tool to Understand Early Signs of Changes in Multiple Sclerosis Symptoms and Progression: Your MS Questionnaire » lors de la 73e réunion annuelle de l’American Academy of Neurology, du 17 au 22 avril 2021, où les scientifiques discuter des dernières recherches sur la SEP et d’autres affections cérébrales et nerveuses.

Je pense qu’il est évident d’utiliser des outils numériques ou des scores quantitatifs pour certaines choses, comme un examen neurologique. Mais jusqu’à présent, il n’existait pas de méthode standard pour recueillir les antécédents d’un patient. Avec l’outil de discussion MSProgression (MSProDiscuss), nous pouvons mesurer les antécédents neurologiques d’une personne de manière structurée.

MSProDiscuss est un outil numérique pour les professionnels de la santé. Ils peuvent l’utiliser pour évaluer, suivre ou repérer les changements précoces au cours de la sclérose en plaques (SEP). Mais les médecins n’ont pas toujours une vue d’ensemble. Nous avons pensé qu’il serait utile d’impliquer également la personne atteinte de SEP. C’est pourquoi nous nous sommes efforcés de faire en sorte que le « Votre questionnaire sur la SEP » soit convivial.