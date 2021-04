Le Queensland a retrouvé le lien manquant entre un médecin infecté par le coronavirus il y a des semaines et l’épidémie qui a verrouillé Brisbane.

La responsable de la santé, Jeannette Young, a déclaré qu’une infirmière avait attrapé le virus d’une femme médecin, qui l’avait contracté d’un Australien revenant d’Europe et hospitalisé.

L’infirmière l’a ensuite involontairement donné à son partenaire et de là a propagé le virus à leur cercle d’amis, formant ainsi le groupe qui a provoqué l’épidémie.

Elle a été répertoriée comme un cas historique aux côtés de sept autres nouveaux cas du Queensland en quarantaine d’hôtel.

Le médecin auprès duquel elle a attrapé un coronavirus à l’hôpital Princess Alexandra a été testé positif le 12 mars.

Les responsables de la santé du Queensland ont poussé un soupir de soulagement après avoir retrouvé le lien manquant entre un médecin infecté il y a des semaines et l’épidémie qui a verrouillé Brisbane

«Nous pensons que ce cas historique est le chaînon manquant du premier cluster. C’est donc une excellente nouvelle », a déclaré la première ministre Annastacia Palaszczuk.

Brisbane et ses environs ont été libérés d’un verrouillage de trois jours jeudi, ce qui auparavant craignait de devoir être prolongé pendant le long week-end de Pâques.

L’infirmière était contagieuse du 10 au 23 mars mais n’a pas développé de symptômes, donc elle n’avait aucune idée qu’elle était infectée avant de transmettre le virus.

« Il s’agit donc d’une infirmière qui, malheureusement, en ne faisant rien de mal, a contracté l’infection, d’un homme qui est clairement un super-épandeur », a déclaré le Dr Young.

«Ce n’est pas sa faute non plus. C’était le monsieur qui venait d’Europe et qui a été admis et qui a transmis l’infection à un médecin, maintenant, il l’a également transmise à une infirmière. C’est ce processus qui s’est produit.

« Et puis l’infirmière, encore une fois sans aucune faute de sa part, est ensuite rentrée chez elle et transmise à son partenaire, qui fait partie de ce groupe que nous connaissons qui vit dans cette région du nord de Brisbane et un réseau social proche. »

Les résidents soulagés de Brisbane ont été libérés d’un verrouillage instantané jeudi à midi, craignant que cela ne se prolonge pendant les vacances de Pâques. Sur la photo, des femmes dans la CDB jeudi

L’infirmière infectée a été testée après avoir été en contact étroit avec un cas, lorsque son infection historique, dont elle s’était rétablie, a été trouvée.

« Elle a traité le même patient que le médecin qui a été infecté. Il est donc clair que c’est ainsi qu’elle l’a obtenu et elle l’a transmis à son partenaire et cela s’est déplacé dans ce cercle d’amis et de collègues. C’est ce que nous savons que Covid fait », a déclaré le Dr Young.

Elle a révélé que l’infirmière n’avait pas encore été vaccinée, ce qui a incité Queensland Health à mettre en œuvre une nouvelle politique pour garantir que seuls les agents de santé vaccinés prennent désormais en charge les cas infectés.

« C’est bien sûr pour leur sécurité, et je vais également encourager quiconque vit dans la maison d’un travailleur de la santé, qui s’occupe maintenant de cas de COVID, nous vous avons inclus dans l’IB », a déclaré le Dr Young.

«Vous pouvez donc vous présenter et vous faire vacciner pour essayer de protéger les autres membres du ménage.

«Nous savons que même si vous avez été vacciné, vous pouvez toujours attraper l’infection et la transmettre. Nous avons vu cela. C’est donc important et nous voulons également protéger les personnes qui vivent dans le même ménage. »

Le Dr Young pense que le cluster était désormais sous contrôle.

Le médecin-chef du Queensland, Jeannette Young (photo), insiste sur le fait que le groupe qui a déclenché un Brisbane est maintenant sous contrôle

L’infirmière a transmis le virus à son partenaire qui l’a ensuite propagé à leurs amis proches et à leur famille dans le nord de Brisbane, y compris le frère du partenaire, un commerçant de Stafford qui a été testé positif le 25 mars.

L’homme de Stafford a également transmis le virus à ses amis, y compris un homme de Strathpine initialement accusé d’avoir organisé une fête de 25 personnes chez lui en attendant les résultats de son test.

Queensland Health a clarifié plus tard pour dire qu’il y avait eu un malentendu selon lequel seuls quatre colocataires et une autre personne étaient à la maison à l’époque.

Le deuxième groupe a commencé lorsqu’une autre infirmière de l’hôpital Princess Alexandra a contracté le virus d’un deuxième voyageur de retour infecté qui y était traité.

L’infirmière a ensuite transmis le virus à sa sœur avant que le couple n’assiste à une fête de poule à Byron Bay, où ils ont sans le savoir propagé le virus à d’autres participants, y compris un commerçant de Gold Coast qui participait à une enterrement de vie de jeune fille en tant qu’artiste masculin.

Mme Palaszczuk a remercié les 35 350 habitants du Queensland qui se sont présentés pour les tests jeudi.

Une série de restrictions à l’échelle de l’État restent en place pendant la quinzaine de jours après que Brisbane a été libérée du verrouillage jeudi.

Ils incluent les masques obligatoires dans les lieux publics intérieurs et les rassemblements à domicile limités à 30 personnes.

Les visites dans les hôpitaux, les établissements de soins pour personnes âgées et pour personnes handicapées et les prisons sont également interdites à moins que le résident ne soit proche de la mort et que la famille veuille dire au revoir.